Isernia: “Voci sotto le Stelle”, un viaggio nel canto lirico tra Opera, Operetta e Classica

Giovedì 25 settembre 2025 alle ore 18.30, il Chiostro di Palazzo San Francesco (Palazzo Comunale) accoglierà il pubblico per “Voci sotto le Stelle”, un recital lirico inserito nel cartellone del Settembre Isernino e promosso dal Comune di Isernia – Assessorato alla Cultura, dalla Pro Loco Città di Isernia e dall’Associazione Culturale Musica Cultura e Territorio.

Protagonisti della serata saranno il mezzosoprano Alessandra Della Croce, il tenore Paolo Bartolucci e il pianista Simone Sala, in un programma che rappresenta un omaggio al Belcanto e alla tradizione musicale europea tra Ottocento e primo Novecento.

Il concerto sarà un vero e proprio viaggio nel mondo del Canto Lirico, dal melodramma alle composizioni vocali da camera, dalla romanza da salotto alla canzone classica italiana e napoletana dei primi del ’900, senza dimenticare le contaminazioni con operetta, zarzuela e lied. Un repertorio che ha reso celebre la musica italiana ed europea nel mondo e che, attraverso le voci e il pianoforte dei tre artisti, prenderà nuova vita con brani di Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Tosti, De Curtis e altri grandi autori.

La cornice del Chiostro offrirà un’atmosfera intima e suggestiva, ideale per una serata che vuole emozionare e avvicinare il pubblico al fascino della grande musica.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli, il concerto si terrà all’interno del Palazzo Comunale (primo piano).

Ingresso libero.