Isernia/Progettavano furti al Centro commerciale, allontanati 2 georgiani in attesa di espulsione

La Polizia di Stato di Isernia ha fermato due cittadini georgiani, irregolari sul territorio nazionale, sorpresi a progettare furti presso un noto centro commerciale del capoluogo pentro.

In particolare, personale della “Squadra Volanti”, allertato dalla vigilanza del centro commerciale che aveva visto dei soggetti aggirarsi sul posto con fare sospetto, è intervenuto prontamente e ha identificato i due individui, uno dei quali, nel tentativo di sottrarsi ai controlli, ha cercato di allontanarsi e di disfarsi di un borsello a tracolla con doppio fondo e schermato, presumibilmente utilizzato per eludere i dispositivi antitaccheggio. Inoltre, i due soggetti sono risultati intestatari di un’autovettura a noleggio, la cui targa è stata modificata ad arte con del nastro adesivo.

Dopo gli accertamenti di rito, ai due cittadini stranieri, gravati da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e risultati privi di permesso di soggiorno, è stato notificato il provvedimento di allontanamento del Questore con divieto di ritorno per anni tre. Entrambi i soggetti sono stati accompagnati presso il Centro per il Rimpatrio in attesa della successiva espulsione.