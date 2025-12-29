Isernia/ Presentazione del libro “Principi estetici del nel cinema anglo-americano” di Vasco Di Salvo

IL LIBRO Ogni risata nasce da un equilibrio spezzato: un gesto inatteso, una deviazione improvvisa, una caduta. In queste fratture del quotidiano si insinua la comicità che, con la sua leggerezza e il suo potere dissacrante, sfida le norme del mondo ordinario. Non a caso filosofi e cineasti – da Bergson a Ejzenštejn, da Chaplin ai Monty Python – ne hanno fatto un oggetto di riflessione privilegiato, cercando di illuminarne la natura trasgressiva e i meccanismi demistificatori. Vasco Di Salvo raccoglie queste prospettive teoriche e le rielabora nel contesto del cinema anglo-americano, luogo d’elezione del comico, i cui gag, parodie, maschere e travestimenti hanno plasmato il nostro immaginario. Si delinea così un percorso critico che esplora i motivi ricorrenti del genere e rivela come la risata rappresenti una delle espressioni più autentiche e sovversive della settima arte.

L’AUTORE Diplomato in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma, nel 2010 consegue un secondo diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, dove è stato allievo di Piero Tosi e Andrea Crisanti. Nel 2005 è tra i vincitori del concorso nazionale di scrittura breve Centoparole, per i cinquant’anni della Feltrinelli, premiati da Daniel Pennac a Milano. Ha lavorato in diversi ambiti artistici, con particolare attenzione al mondo audiovisivo. Ha pubblicato i romanzi L’estate del Ramarro (La Gru, 2015), Di tutti gli altri beni (Scatole Parlanti, 2020) e Il grande Zoster (La Gru, 2025). Insegna disegno e storia dell’arte.

Martedì 30 dicembre ore 17:00 Biblioteca Comunale “Michele Romano” Piazza Santa Maria Assunta, 5 – Isernia : Presentazione del libro Principi estetici del comico nel cinema anglo-americano di Vasco Di Salvo. Insieme all’autore interviene Gabriele Venditti Direttore della Biblioteca