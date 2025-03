Inzaghi, futuro ancora all’Inter? Marotta non ha dubbi: “Rinnovo una formalità”

(Adnkronos) –

Rinnovo o addio per Simone Inzaghi? Il tecnico dell'Inter, visti gli ottimi risultati raccolti in nerazzurro, sia in Italia che in Europa, è finito sul taccuino di diversi top club del continente. Il suo nome nei mesi scorsi è stato accostato soprattutto a club di Premier League, da sempre attratti dagli allenatori italiani. L'Inter però non ha alcuna intenzione di privarsi del suo allenatore e ha già in programma un nuovo round di incontri per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Nessun dubbio però per Beppe Marotta, pronto a prolungare e adeguare l'accordo con il proprio allenatore: "Siamo molto contenti di Inzaghi, credo che il rinnovo di contratto sia una formalità", ha detto il presidente dell'Inter ai microfoni di Rai Radio 1, "ha lavorato molto bene in questi anni, è un grande punto di riferimento per il nostro modello societario dal punto di vista tecnico. È un allenatore tra i migliori al mondo in circolazione. Ha anche il vantaggio di essere stato un ottimo giocatore, siamo molto contenti di averlo con noi. A bocce ferme poi ci ritroveremo e rinnoveremo il contratto". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)