Interra il cavallo morto nel terreno di proprietà e ne denuncia lo smarrimento, denunciata una donna

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Termoli hanno deferito all’Autorità Giudiziaria una donna per

aver denunciato lo smarrimento di un cavallo di proprietà, in realtà, seppellito in un terreno

limitrofo alla propria abitazione.

Le indagini sono iniziate a maggio scorso dopo la segnalazione di un possibile interramento di un

cavallo in un terreno privato.

Nell’area non era stata segnalata la presenza di equidi vaganti né sono emersi elementi tali da

ricondurre la vicenda ad un furto di animali.

Per confermare l’ipotesi di interramento si è reso necessario richiedere l’autorizzazione alla Procura

di Larino in modo tale da accedere alla proprietà dell’indagata ed effettuare lo scavo.

Sul luogo, individuato come possibile sito di seppellimento, ad una profondità di circa 2 metri, sono

stati trovati resti, ossa e residui di fibre muscolari, che secondo quanto stabilito dal veterinario

appartenevano ad un equide adulto.

Presumibilmente la donna, residente in un Comune del Basso Molise e proprietaria di diversi

cavalli, detenuti in proprio per fini amatoriali, ha scelto di interrare la carcassa con lo scopo di

evitare i costi di smaltimento.

La normativa di settore prevede che il corpo di animali morti, sia da reddito che di affezione, debba

essere consegnato ad una ditta specializzata per l’incenerimento.

E’ contemplato anche lo smaltimento tramite interramento a condizione che venga richiesta

un’autorizzazione sanitaria e che siano rispettate le norme di carattere igienico-sanitarie.

Il seppellimento in assenza di autorizzazione avrebbe comportato l’applicazione di una sanzione

amministrativa ma avendo falsamente dichiarato di aver smarrito il cavallo, la responsabile dovrà

rispondere all’Autorità Giudiziaria di falso ideologico.