Inter-Sassuolo 2-1, ai neroverdi non basta Cheddira

(Adnkronos) – L'Inter ritrova la vittoria in campionato. La squadra di Chivu supera 2-1 il Sassuolo a San Siro, dopo il doppio ko con Udinese e Juventus e risale in classifica portandosi a 6 punti. Un'Inter ancora non perfetta che sfrutta la rete di Dimarco e quella di Carlos Augusto per conquistare i tre punti ma spreca troppe occasioni in avanti, rischiando qualcosa sulle ripartenze. Alla squadra di Fabio Grosso, non basta il gol di Cheddira all'84' e resta ferma a 3 punti. Chivu dopo il successo in Champions con l'Ajax opta per un po' di turnover con in porta l'esordio di J. Martinez, mentre in difesa resta a riposo Bastoni, al suo posto gioca Carlos Augusto, a centrocampo c'è Susic, e in avanti la novità è Pio Esposito al fianco di Thuram, con Lautaro non al meglio, che parte dalla panchina. Nel Sassuolo tutto confermato in avanti dove ai lati di Pinamonti ci sono Berardi e Lauriente. Matic a centrocampo con Vranckx e Kone. L'Inter parte subito in forcing e al 7' Carlos Augusto dalla trequarti parte, arriva in area e salta tre avversari per provare a beffare Muric che si distende e devia in angolo. All'11' palla tesa in area di Dimarco per la conclusione al volo di Esposito con la palla che esce alta sopra la traversa. Poi al 14' l'Inter passa: ripartenza veloce di Barella che pesca Sucic sulla sinistra, il centrocampista serve con un tocco quasi 'no look' per Dimarco che calcia di prima e infila Muric per l'1-0. La squadra di Chivu continua a premere con gli emiliani che sono in difficoltà e l'Inter va vicino al raddoppio al 29' con Thuram che cerca l'angolo alla destra di Muric, senza successo e al 40' con Esposito che riceve palla in area, difende il pallone, riesce a girarsi e a calciare con il mancino ma manda alto sopra la traversa. L'Inter manovra e cerca l'affondo anche ad inizio ripresa ma sbaglia sempre l'ultimo passaggio e non riesce ad essere incisiva con Thuram, Dumfries e Pio Esposito. Al 52' ripartenza veloce del Sassuolo con Kone che serve Lauriente che dal limite cerca di battere Martinez che blocca sicuro. Al 61' azione in velocità dell'Inter con Sucic che tocca per Esposito, ma il tiro dal limite termina alto sopra la traversa. Ancora Sassuolo pericoloso al 62': Doig scappa via sulla fascia sinistra e crossa un ottimo pallone in area per Pinamonti che stacca di testa e indirizza verso l'anfgolo ma J. Martinez con un balzo e la mano di richiamo manda in angolo. Chivu cambia e inserisce Lautaro, Frattesi e Luis Henrique per Thuram, Calhanoglu e Dumfries. Al 67' nerazzurri ancora vicini al raddoppio con Pio Esposito che in girata costringe Muric ad un miracolo. Portiere del Sassuolo ancora protagonista al 76' quando si oppone con il corpo alla conclusione di prima dal limite di Carlos Augusto. Il difensore brasiliano si rifà all'81' quando dopo un dribbling fa partire dal limite una conclusione angolata, con la palla che viene deviata da Muharemovic e finisce in rete per il 2-0. Il doppio vantaggio dura poco perché all'84' il Sassuolo va in gol: palla illuminante di Berardi che imbuca per Cheddira dopo un uno due, con l'attaccante, da poco entrato, che si ritrova solo davanti a J. Martinez e lo batte con una conclusione angolata per il 2-1. Gara che si è riavvivata in questo finale con l'Inter che va di nuovo in rete con Frattesi all'86' ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. La squadra di Grosso non demorde e al 92' ci prova Berardi dalla distanza ma Martinez blocca a terra. Non c'è più tempo e l'Inter torna alla vittoria e riprende la sua corsa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)