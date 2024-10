Inter, Inzaghi avvisa: “Conosco Juric, con la Roma servirà una grande partita”

(Adnkronos) – "Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo affrontato Juric tante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla Roma, dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante in entrambe le fasi. Ci vorrà una grande Inter. La sosta non ci deve influenzare: veniamo da tre vittorie e dobbiamo proseguire nel nostro percorso". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi al microfono della tv del club nerazzurro alla vigilia del match dell'Olimpico contro la Roma. Inzaghi parla poi di Marcus Thuram: "Sta lavorando bene come faceva anche lo scorso anno. Il suo modo di giocare non è cambiato, con lo staff lavoriamo su qualche piccolo accorgimento. L'importante è che continui a lavorare come ha fatto in questo anno e mezzo". Molti nerazzurri, durante la sosta, hanno giocato con le proprie nazionali: "Tanti giocatori hanno fatto tanti minuti e tanti chilometri, ma a parte Zielinski, che non ci sarà, sono rientrati bene. Asllani ieri ha avuto una leggera distorsione al ginocchio, porteremo Berenbruch che è un ragazzo della Primavera molto promettente". Inzaghi è molto soddisfatto anche dei nuovi: "Si sono inseriti bene, anche grazie all'aiuto di chi è già qui da tempo. Sono molto soddisfatto: qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno, ma il mio obiettivo è portarli tutti a giocarsi le proprie partite nel migliore dei modi. Andremo incontro a 7 partite in 20 giorni: dovremo essere bravi tutti. Ma in questo momento l'unico pensiero è prepararsi bene per la partita con la Roma. Attingendo a tutta la rosa".

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)