Inter, Inzaghi: “Abbiamo la responsabilità di difendere il titolo e siamo pronti”

(Adnkronos) – "Ricomincia una stagione nuova, avremo un esordio non semplice su un campo che negli ultimi anni è sempre stato difficile. Contro una squadra in salute e un ottimo allenatore. L'ambiente sarà caldo e ci stiamo preparando per esordire al meglio". Così l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Genova, match d'esordio in campionato. "Vincere lo scudetto è stata una grandissima soddisfazione, ma adesso va lasciata alle spalle. Abbiamo una grande responsabilità, difendere il titolo. Siamo pronti e siamo coscienti che negli ultimi campionati chi ha vinto ha poi avuto delle difficoltà", dice Inzaghi. "La preparazione è stata buona nonostante gli arrivi a scaglioni – aggiunge il tecnico piacentino – I ragazzi li ho ritrovati bene, si allenano col sorriso, che vuol dire lavorare meglio. Li ho visti carichi, responsabili. Dobbiamo cominciare come abbiamo finito". "Proveremo a ripeterci con tutte le nostre forze. L'obiettivo sarà di migliorare ancora impegno e concentrazione – sottolinea – I ragazzi sono stati perfetti lo scorso anno sotto questo aspetto ma dovremo migliorare ancora". "Personalmente c'è grande emozione per questo debutto e grande orgoglio per la mia quarta stagione all'Inter – aggiunge il tecnico piacentino – Sappiamo cosa abbiamo fatto, anche grazie a una dirigenza molto competente abbiamo fatto plusvalenze e abbiamo vinto lo stesso tanto. I dirigenti hanno lavorato con delle limitazioni e sono stati bravissimi a mantenere una squadra competitiva in Italia e in Europa. Ci sono tante squadre che punteranno allo scudetto, vedo un campionato livellato verso l'alto. Tutte si sono rinforzate, anche le squadre di fascia media". In merito al mercato del club nerazzurro, Inzaghi osserva: "Tante squadre stanno investendo molto, noi abbiamo tenuto l'ossatura e inserito degli ottimi giocatori. Abbiamo qualcosa da ultimare visto l'infortunio di Buchanan. Anche oggi eravamo con il nuovo presidente e i dirigenti. Ho la fortuna di avere dirigenti capaci che sanno che lì serve un giocatore importante per darci delle rotazioni in più". "Sul mercato sono state fatte delle valutazioni col club e abbiamo scelto in questo momento di restare così coi cinque attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione, ma ci sentiamo ben coperti. In questo momento ci manca il difensore sinistro che stiamo cercando di individuare", aggiunge l'allenatore dell'Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)