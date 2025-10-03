Individuazione e contrasto dei reati tributari, accordo tra Procura, Agenzia delle Entrate e Finanza del Molise

Nella giornata del 01 ottobre, presso la sede del Comando Regionale Molise della Guardia di finanza, il Comandante Regionale, Gen. B. Danilo Petrucelli, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise, Ing. Giovanni Battista Cantisani, e il Procuratore della Repubblica di Campobasso, Dott. Nicola D’Angelo, hanno siglato l’accordo finalizzato al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari.

L’intesa prevede una sinergica azione congiunta, mirata alla repressione dei più pericolosi fenomeni di evasione fiscale, rilevati nel corso delle verifiche della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso.



Un apposito tavolo tecnico di coordinamento valuterà di volta in volta l’incisività delle azioni di contrasto delle frodi, condividendo le informazioni e le procedure operative più efficaci per l’accertamento degli illeciti di natura tributaria. Si intende così innalzare il livello della repressione delle condotte fraudolente lesive degli interessi finanziari pubblici, nell’ambito delle rispettive funzioni individuate dal quadro normativo vigente, garantendo il più stretto raccordo tra l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria e quella di indirizzo delle indagini esercitata dal Pubblico Ministero nella repressione dei delitti fiscali.

In più, il protocollo mira a fornire alla stessa Autorità Giudiziaria una tempestiva ricognizione dei patrimoni mobiliari e immobiliari, per consentirne la sistematica aggressione con provvedimenti di sequestro preventivo, finalizzati al definitivo recupero dei proventi illeciti frutto dell’evasione fiscale.