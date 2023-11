Questa mattina un incidente si è verificato nei pressi dell’Ex Zuccherificio in periferia di Termoli. Una macchina si è scontrata con un camion, le cause sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Una persona è rimasta ferita, soccorsa prima dal personale del 118 è stata poi trasportata al Pronto Soccorso del San Timoteo.

Sul posto volanti della Polizia.