Incidente nel Frusinate, scontro frontale tra due auto: morto 21enne, 2 feriti gravi

(Adnkronos) – Un giovane di 21 anni di Frosinone è morto questa mattina verso le 5 sulla via Monte Lepini, comune di Giuliano di Roma, Frosinone, a causa di un incidente stradale frontale avvenuto tra due auto. Il giovane rimasto vittima era alla guida di una Peugeot – con lui c'era un passeggero di 20 anni, rimasto ferito e trasportato all'ospedale di Frosinone in codice rosso – e si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda condotta da un 30enne di Ceprano, elitrasportato all'ospedale Gemelli di Roma in codice rosso anche lui. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri per i rilevi del caso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)