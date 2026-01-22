Inchiesta su presunta corruzione in Molise, aperta e chiusa la seduta dell’udienza. Rinvio al 12 marzo

Oggi giovedì 22 gennaio, presso il Tribunale di Campobasso, si doveva tenere la prima udienza preliminare dell’inchiesta sulla presunta corruzione in Molise, inchiesta relativa alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente della Regione Molise Francesco Roberti, indagato per corruzione nell’ambito dell’inchiesta della DDA. La seduta, iniziata intorno alle 10 davanti al giudice Lubrano, è stata rinviata al 12 marzo per difetto di notifica nei confronti di alcuni indagati e per l’assenza di un avvocato difensore, impossibilitato a partecipare perché malato.

Nel corso dell’udienza è stato definito il calendario delle prossime tappe: 12 marzo, 21 maggio e 16 luglio. A luglio il giudice sarà chiamato a decidere, mentre nel frattempo si terranno le ulteriori udienze già fissate.