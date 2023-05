Inaugurazione mostra su Nicola Giuliani al Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro

Sarà inaugurata giovedì 25 maggio, alle 16.30, al Museo nazionale di Castello Pandone la Mostra “Spes ultima Dea. Nicola Giuliani, artista e didatta tra tradizione e modernità̀”, che ripercorre la vita e le tappe artistiche del pittore molisano, visitabile fino alle ore 21.00.

Saranno presenti il Direttore della Direzione regionale musei Molise, Enrico Rinaldi, il Direttore del Museo nazionale di Castello Pandone e Responsabile del progetto, Pierangelo Izzo, i curatori della mostra, Giuseppe Angelone e Susanne Meurer, ed alcuni membri della famiglia Giuliani, che ha concesso il prestito delle opere.

“Questa mostra – commenta il direttore Enrico Rinaldi – è solo uno degli esempi del nostro impegno per valorizzare il patrimonio del territorio e mantenere il dialogo con la comunità. La famiglia Giuliani ha fornito importanti contributi in questo senso: penso, ad esempio, all’importante collezione di stampe antiche e disegni, custodita al museo Pandone, che rappresenta una traccia indelebile della loro grande sensibilità artistica.”



Nicola Giuliani, figlio d’arte, nasce il 5 febbraio 1875 ad Oratino, il cosiddetto “borgo degli artisti” in provincia di Campobasso, in una famiglia di artisti e artigiani. Il padre, Giacomo, è pittore e decoratore attivo in diverse località molisane. Giuliani, quindi, è avviato presto all’arte ma la sua spiccata sensibilità e le sue ottime capacità di disegno lo portano lontano dal luogo natìo, a Napoli, dove frequenta il Regio Istituto di Belle Arti come discepolo di Filippo Palizzi e Domenico Morelli, tra i più importanti esponenti dell’arte meridionale di fine Ottocento.



Di Nicola Giuliani rimangono diverse opere, che testimoniano la sua grande capacità di raffinato

disegnatore, nonché gli oggetti che lo hanno accompagnato nel corso della vita, alcuni dei quali esposti nella mostra. Il suo amore per il disegno e per i colori vividi sono ancora evidenti nella casa-studio di Oratino, dove continuava la sua attività didattica durante i mesi estivi per i giovani del luogo.



Il progetto della mostra è stato reso possibile grazie alla sensibilità culturale della famiglia dell’artista, che ha messo a disposizione opere e oggetti a lui appartenuti, condividendo il desiderio di rendere omaggio ad un esponente di rilievo dell’arte molisana. La mostra “Spes ultima Dea. Nicola Giuliani, artista e didatta, tra tradizione e modernità”, a cura di

Giuseppe Angelone e Susanne Meurer, con progetto realizzato dall’arch. Pierangelo Izzo, promossa e realizzata dalla Direzione regionale musei Molise, sarà aperta al pubblico al Museo nazionale di Castello Pandone di Venafro da venerdì 26 maggio, e potrà essere visitata dal martedì alla domenica, dalle 9.00 alle 19.00.