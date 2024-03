Doveva essere una vacanza, ma si è trasformata in tragedia per una coppia inglese in pensione. Marito e moglie, rispettivamente di 77 e 76 anni, sono stati trovati morti su una spiaggia dei Caraibi.

La notizia si è subito diffusa sui media locali.

Stando a quanto riporta il britannico Daily Mail, che cita fonti di polizia, la donna sarebbe morta annegata nel tentativo di salvare il marito, che sarebbe stato colpito da un infarto mentre era in mare.

foto di repertorio