“IN musica Per il Sociale”, evento al teatro Savoia

Martedì 30 maggio alle ore 17:00 presso il Teatro Savoia di Campobasso si terrà l’evento “IN musica Per il Sociale” che si colloca in una più ampia serie di iniziative programmate dalla Direzione regionale INPS per il Molise nell’ambito della celebrazione per il 125° anniversario dell’Istituto.

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Campobasso, è stato organizzato in collaborazione, tra gli altri, con la Fondazione Molise Cultura, il Liceo Musicale Galanti di Campobasso e l’Associazione “Roma Tre Orchestra”.

Al fine di rendere l’occasione ancora più significativa rispetto alla rappresentazione e trasmissione dei valori istituzionali, l’evento prevederà, tra memoria, lavoro e innovazione, la consegna di appositi riconoscimenti.

A cominciare da Michele Montagano, uno degli ultimi superstiti dei campi di concentramento nazisti, testimone di una tra le più brutte pagine della nostra storia.

La memoria consegnerà poi il testimone al futuro, che, attraverso il lavoro, garantisce innovazione.

Nell’alveo del lavoro e dell’innovazione saranno attribuiti riconoscimento ai Presidenti degli Ordini dei Consulenti di Campobasso ed Isernia con i quali verranno sottoscritti due importanti protocolli provinciali di collaborazione con l’Istituto.

E parlando di futuro non si potrà prescindere dalle nuove generazioni, dagli studenti che si affacceranno al mondo del lavoro e che daranno significato al nostro domani ed al loro presente.

Proprio questa consapevolezza porterà alla stipula di un apposito Protocollo d’intesa con l’Ufficio regionale Scolastico del Molise e vedrà consegnare i riconoscimenti anche ad Istituti scolastici della Regione che si sono particolarmente distinti a livello nazionale, ricevendo premi ed apprezzamenti per specifici progetti presentati dai loro alunni: Istituto Comprensivo Colozza di Frosolone – plesso di Castelpetroso, Istituto Comprensivo Petrone di Campobasso e Istituto Tecnico Marconi di Campobasso.

Programma:

16:15/ 16:30 Arrivo partecipanti