In Molise “Coltiviamo la Pace” piantando un ulivo contro tutte le guerre

Domenica 26 ottobre in occasione della IX edizione della “Camminata tra gli Olivi” le Città dell’Olio del Molise lanceranno un forte messaggio di pace e di speranza al grido “Coltiviamo la Pace”.

Nelle città molisane in cui si terrà l’evento – Guardialfiera (CB), Larino (CB), Parco di Venafro (IS), San Martino in Pensilis (CB) e Termoli (CB) – i partecipanti alla Camminata saranno protagonisti di un gesto simbolico collettivo: la piantumazione di una pianta di olivo come segno tangibile di unità, dialogo tra i popoli e fiducia in un futuro di pace contro tutte le guerre.

Insieme alle oltre 150 Città dell’Olio coinvolte nell’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Città dell’Olio di cui Radio R101 è Radio Ufficiale – il Molise sarà parte attiva di una grande mobilitazione nazionale che culminerà nella significativa celebrazione dell’11 novembre presso il Parco della Pace di Hiroshima, in occasione dell’80° anniversario del disastro atomico.

Grazie a questa importante iniziativa, l’olio EVO rappresenterà il filo verde che unisce le comunità italiane con il mondo intero, dall’Italia al Giappone, un ponte tra territori e culture nel segno della costruzione di una pace duratura e definitiva. 

““L’ulivo è la nostra bandiera silenziosa: cresce nei luoghi del dialogo e sopravvive nei luoghi del conflitto. È la pianta della diplomazia naturale che unisce ciò che la violenza divide – dichiara Michele Sonnessa Presidente delle Città dell’Olio – da Lampedusa a Hiroshima vogliamo che l’olivo diventi un simbolo universale di pace, resilienza e rinascita. La Camminata tra gli Olivi di quest’anno sarà il cuore di questo percorso iniziato con la prima tappa di Girolio d’Italia a Lampedusa il 18 giugno scorso. Un momento di partecipazione collettiva in cui tutte le comunità pianteranno insieme il seme di un domani migliore. L’olivo che crescerà a Hiroshima sarà il frutto di questo impegno condiviso. Un olivo che nasce nel cuore del Mediterraneo e arriva fino al Giappone, per dire che l’umanità ha bisogno di memoria, dialogo e rinascita”.

“Quest’anno la Camminata tra gli Olivi non sarà soltanto un evento di promozione culturale e ambientale ma la testimonianza di un impegno concreto dei cittadini delle nostre città per la pace – dichiara Giovanni Di Matteo Coordinatore regionale Città dell’Olio del Molise – ringrazio le amministrazioni che hanno aderito e che si sono adoperate per organizzare una giornata che unirà l’esperienza della scoperta del nostro paesaggio attraverso percorsi di trekking, escursioni in bicicletta o a cavallo, degustazioni di olio e prodotti tipici, visite ai frantoi, attività ludico-didattiche dedicate a bambini, famiglie e giovani ad un momento di grande valore, utile a sensibilizzare su quanto sta accadendo nel mondo e che non può e non deve lasciarci indifferenti”.

L’edizione 2025 della “Camminata tra gli olivi” è organizzata in collaborazione con Unpli Nazionale – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e con patrocinio del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), dell’ENIT e della FIF e si inserisce nel quadro delle iniziative del Giubileo universale 2025 (www.camminatatragliolivi.it). 

