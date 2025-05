“Il TPALL: Salute e sicurezza nel settore marittimo”, convegno a Termoli

Sabato 10 maggio 2025, presso l’Auditorium Comunale di Termoli, si è svolto il primo convegno

organizzato dalla Commissione di Albo dei Tecnici della Prevenzione del Molise. L’evento, intitolato

“IL TPALL: SALUTE E SICUREZZA NEL SETTORE MARITTIMO”, ha riunito esperti, autorità

locali e professionisti del settore per discutere temi di fondamentale importanza legati alla sicurezza sul

lavoro, alla tutela della salute pubblica e alla protezione dell’ambiente nel contesto marittimo.

Un tema di grande rilevanza

La scelta del tema del convegno non è stata casuale. Termoli, città simbolo delle attività marittime e

della pesca, ha rappresentato il contesto ideale per affrontare le sfide e le opportunità che caratterizzano

il settore. Attraverso interventi mirati e un dialogo costruttivo, il convegno ha posto l’accento

sull’importanza di garantire condizioni di lavoro sicure e sostenibili per tutti gli operatori del settore.

Il ruolo cruciale del TPALL

Elemento centrale del convegno è stato il riconoscimento del ruolo essenziale del Tecnico della

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL). Questo professionista sanitario riveste un

ruolo duplice: nel settore pubblico, opera come Organo di vigilanza e controllo per garantire la salute

e la sicurezza nei vari contesti lavorativi e di vita quotidiana; nel settore privato, invece, opera come

Consulente, affiancando le aziende nella creazione di percorsi virtuosi dedicati alla sicurezza sul lavoro

e alla sicurezza alimentare.

La missione del TPALL è ambiziosa e cruciale: grazie a impegno, formazione e dedizione, questi

professionisti PREVENGONO i rischi professionali, PROTEGGONO vite, COSTRUISCONO luoghi

di lavoro dove la dignità e il benessere sono al primo posto e PROMUOVONO una cultura basata sulla

prevenzione e il benessere.

Un messaggio di sensibilizzazione

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione formativa e di sensibilizzazione. I partecipanti

sono stati invitati a riflettere sull’importanza della salute e della sicurezza nel settore marittimo, non solo

come obblighi normativi, ma come valori universali da difendere e promuovere.

Il messaggio lanciato dalla Dott.ssa Giada Caccia, Vice Presidente della Commissione di Albo dei

TPALL del Molise: Grazie al nostro lavoro, milioni di lavoratori tornano a casa ogni giorno SANI e

SALVI, perché la prevenzione non è solo una questione di regole, ma di salvaguardia delle vite umane.

La sicurezza non è un’opzione, non è un fatto amministrativo che resta sulla carta, bensì una

responsabilità condivisa! Ricordiamoci che ogni passo verso la sicurezza è un passo verso un futuro

migliore per tutti. Riconosciamo il giusto valore a chi ogni giorno si dedica a costruire un futuro

lavorativo più sicuro per tutti: Noi Tecnici della Prevenzione possiamo aiutare le aziende a creare un

luogo di lavoro più sicuro, salubre e a norma di legge!

Numerosi relatori hanno condiviso le loro esperienze e competenze, offrendo spunti di riflessione utili

per i partecipanti. Ecco i principali interventi:

Dott. Domenico De Libero: “La sicurezza dei lavoratori marittimi: cenni normativi e infortuni”.

Dott. Pietro Sechi: “Il TPALL: attività ispettiva e applicazione della norma”.

C.C. (CP) Giuseppe Rolli: “La sicurezza in mare, il ruolo della Capitaneria di Porto – Guardia

Costiera”.

Costiera”. Dott. Ezio Mancini: “La sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione”.

Dott.ssa Elyn D’Ettorre: “L’igiene e la sicurezza alimentare sulle navi da crociera”.

Dott. Domenico Guidotti/Dott. Roberto Mascilongo: “Il contrasto all’inquinamento del mare”.

Per. Ind. Aldo Ciccone: “L’antincendio e gestione delle emergenze”.

Conclusioni

La Commissione di Albo dei TPALL del Molise, composta dalla Dott.ssa Federica Ianieri, Dott.ssa

Giada Caccia, Dott.ssa Sabrina Oriente, Dott. Piergiuseppe Dezzi e Dott. Antonio Mancini, è entusiasta

dell’ampia partecipazione avuta. Sicuramente questo evento sarà solo il primo di una lunga serie, volta

a promuovere una cultura della prevenzione sempre più radicata e consapevole.

La Presidente della Commissione di Albo dei TPALL del Molise, la Dott.ssa Federica Ianieri, ha voluto

sottolineare che questo convegno non è solo un momento di crescita professionale, ma anche

un’occasione per alimentare la consapevolezza collettiva su temi di cruciale importanza per la società.

La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali di ogni lavoratore e pilastri di una società giusta e

responsabile. Grazie all’impegno di professionisti e istituzioni, si possono creare basi solide per un

futuro in cui la salute e la sicurezza sul lavoro siano priorità condivise.

Un ringraziamento speciale è stato espresso alle Autorità presenti, alla Federazione Nazionale Ordini

TSRM-PSTRP e all’Ordine del Molise, al Presidente della Commissione di Albo Nazionale dei TPALL,

Dott. Vincenzo Di Nucci, che ha contribuito con un saluto online, ai moderatori e ai relatori che hanno

arricchito l’evento. Si ringraziano inoltre l’Università degli Studi del Molise, Allianz Assicurazioni di

Termoli, Guidotti Ship Srl e la start-up Innovation Sea per il loro concreto supporto.