Il Sindaco Nicola Balice in visita all’ospedale San Timoteo per gli auguri di Natale

Il Sindaco di Termoli Nicola Balice ha fatto visita nella mattinata di ieri all’ospedale San Timoteo per gli auguri di Natale.



Prima l’incontro con il direttore sanitario Pierpaolo Oriente e poi il “tour” in tutti i reparti per salutare, ringraziare e augurare buon Natale a chi ogni giorno accoglie centinaia di persone bisognose di cure e diagnosi. Una visita voluta per far sentire la vicinanza dell’amministrazione

comunale a chi lavora all’interno del nosocomio dove c’è sempre bisogno di qualsiasi apporto per cercare di implementare e migliorare i servizi.

Un ospedale che negli ultimi tempi ha visto l’arrivo di nuovi primari che sono riusciti a migliorare e ad accrescere i servizi per gli utenti.



“Ho sentito l’obbligo – ha detto il sindaco Nicola Balice – di rendere visita a tutto il personale sanitario dell’ospedale San Timoteo – prima di tutto per ringraziare per quello che viene svolto giornalmente, a volte con non poca fatica e poi anche per augurare buon Natale a medici,

infermieri e a tutto il personale che giornalmente lavora nel nostro ospedale. Il nuovo anno dovrà far aumentare il passo anche nel campo sanitario e l’amministrazione comunale di Termoli è sempre a disposizione per qualsiasi esigenza si dovesse presentare. Con il direttore sanitario Pierpaolo Oriente ci siamo confrontati per fare il punto della situazione e per capire quale realmente sia lo stato di salute del San Timoteo”.