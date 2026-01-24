Il Rettore Vanoli Vice-Presidente CRUI. La nomina su proposta della Presidente Ramaciotti

Il Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Giuseppe Peter Vanoli, è stato nominato Vice-Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). La nomina, su proposta della Presidente dei rettori Laura Ramaciotti, condivisa oggi nell’Assemblea CRUI.

Eletto un mese fa nella Giunta, il prof. Vanoli si riconferma con un ulteriore e significativo risultato di rilievo, espressione di fiducia e sintesi nella comunità accademica nazionale e nei processi decisionali e di indirizzo strategico del sistema universitario italiano.

Nel suo percorso da Rettore, componente della Giunta e oggi Vice-Presidente CRUI, ha da sempre ribadito la centralità dell’Università come bene comune e presidio vitale per rispondere alle aspettative delle nuove generazioni, dei contesti territoriali e del mondo del lavoro, sottolineando la funzione strategica di ascolto, confronto e dialogo continuo con istituzioni e società.

Queste le sue prime dichiarazioni:

«Assumere il ruolo di Vice-Presidente della CRUI è una responsabilità che accolgo con profondo senso istituzionale e che condivido con l’Ateneo che mi onoro di rappresentare. Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Presidente della CRUI, prof.ssa Laura Ramaciotti, all’Assemblea e a tutte le colleghe Rettrici e i colleghi Rettori per la fiducia accordatami.

La CRUI svolge un ruolo fondamentale nel favorire il dialogo tra le Università e le istituzioni, nel promuovere politiche condivise e nel sostenere un’idea di Università come bene comune, capace di generare valore e crescita culturale, sociale ed economico per il Paese.

Come Vice Presidente della CRUI lavorerò, insieme alla Presidente e agli altri componenti degli organi della Conferenza, per rafforzare la cooperazione tra gli Atenei, valorizzandone le diversità come risorsa strategica e promuovendo una visione inclusiva e sostenibile dello sviluppo universitario. Solo insieme possiamo costruire un sistema universitario più forte, inclusivo e capace di futuro.»

La nomina del Rettore Vanoli a Vice Presidente della CRUI costituisce motivo di particolare orgoglio per l’intera comunità accademica dell’Università del Molise e testimonia il crescente ruolo dell’Ateneo nei principali contesti di confronto e governance del sistema universitario nazionale.