Il pilota Montervini incontra gli studenti ad Isernia, tema trattato “La sicurezza alla guida”

Grande successo ha riscosso l’incontro svoltosi a Isernia, presso l’aula magna dell’Istituto Scolastico “ISIS Fermi-Mattei”, tra gli studenti e lo staff di Sara Safe Factor sul tema: la guida responsabile si impara a scuola.

Circa 200 studenti, appartenenti anche al Liceo Cuoco e al Liceo Scientifico Fascitelli-Majorana di Isernia, hanno manifestato grande interesse per il tema trattato e hanno dialogato con il pluripremiato pilota ex Ferrari Andrea Montermini, che ha spiegato agli alunni l’importanza del rispetto del Codice della Strada affermando che “quando si guida si guida e basta, bisogna essere sempre concentrati come lo è un pilota in pista”.

L’ex ciclista Emiliano Cantagallo ha trattato l’importante tema del comportamento in strada, sia dei ciclisti, che degli automobilisti. Presenti la Dirigente Scolastica dell’Istituto ospitante, il Presidente Aci Molise Tesone e il Direttore Meleca.