Il Parco archeologico di Sepino lancia il percorso formativo del Progetto “Archaeodigit”

Nell’ambito del progetto europeo ARCHAEODIGIT – Archaeological Digital Paths for an Inclusive and Sustainable Tourism (Interreg VI-A Italia–Croazia 2021–2027), il Parco archeologico di Sepino ospita il percorso formativo gratuito dedicato a sviluppare competenze innovative nella gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il percorso, previsto dal 12 Gennaio al 12 Febbraio 2026, mira a fornire conoscenze pratiche e operative per la pianificazione e la gestione di siti e parchi archeologici, promuovendo strategie integrate di tutela e fruizione sostenibile. L’iniziativa nasce con l’intento di formare e aggiornare nuove figure professionali in grado di affrontare le sfide contemporanee della valorizzazione del patrimonio culturale, con un approccio innovativo che unisce competenze umanistiche e strumenti tecnologici avanzati.

Esso è rivolto a un pubblico eterogeneo e motivato, tra cui giovani neodiplomati e neolaureati interessati a sviluppare competenze nel settore culturale e turistico, studenti universitari provenienti da discipline umanistiche, turistiche, economiche o tecnologiche, operatori culturali e turistici del settore pubblico e privato, sia occupati che inoccupati, e tutti coloro che desiderano acquisire strumenti innovativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

La struttura del corso Il percorso mira a fornire conoscenze pratiche e operative per la pianificazione e la gestione di siti e parchi archeologici, promuovendo strategie integrate di tutela e fruizione sostenibile. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire l’uso di sistemi digitali e GIS per la mappatura, l’analisi e la valorizzazione del patrimonio archeologico, oltre a sperimentare tecniche di storytelling e strumenti ICT, come realtà aumentata, realtà virtuale e applicazioni digitali, al servizio della comunicazione culturale e dell’accessibilità.

Pertanto, il percorso incoraggia lo sviluppo di modelli di turismo inclusivo e responsabile, capaci di connettere il patrimonio tangibile e intangibile con itinerari territoriali e reti di cooperazione transnazionale. Il programma, della durata di 60 ore, si articola in tre moduli laboratoriali:

 Pianificazione e gestione di parchi e siti archeologici (20 ore)

 Storytelling e ICT per la valorizzazione del patrimonio archeologico (20 ore)

 Sistemi GIS per il patrimonio archeologico (20 ore)