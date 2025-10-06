Il nuovo tour di Nada fa tappa nei teatri , ad Isernia domenica 7 dicembre

Nada torna sui palchi con un nuovo tour e una delle prime date sarà in Molise: domenica 7 dicembre all’auditorium di Isernia. Concerto imperdibile: è dedicato al suo ultimo album “Nitrito” e ai suoi grandi successi. La straordinaria artista si esibirà accompagnata da Andrea

Mucciarelli alla chitarra, Franco Pratesi alle tastiere, Francesco Chimenti al basso e Luca Cherubini alla batteria. La prevendita dei

biglietti sarà attiva dalle 15 di oggi, lunedì 6 settembre, su Ciaotickets e nei punti vendita abituali.



IL NUOVO ALBUM. Si intitola “Nitrito” il nuovo album di inediti di Nada. L’opera, prodotta da John Parish, noto per aver lavorato su

sei album di PJ Harvey, è pubblicata la scorsa primavera su etichetta Santeria con distribuzione Audioglobe.

Anticipato dai singoli “Un giorno da regalare” e “Una notte che arriva”, il disco arriva a 5 anni dal precedente lavoro “La paura va

via da sé se i pensieri brillano”. Con il nuovo album la cantante ha tenuto già un fortunato tour estivo. Le registrazioni sono state

effettuate a Bristol e ancora una volta Nada si è affidata alla produzione di John Parish con cui prosegue così la sua

collaborazione iniziata con “Tutto l’amore che mi manca” (2004), recentemente masterizzato e stampato per la prima volta in vinile e in una nuova edizione su cd (e contenente anche il brano “Senza un perché”) e proseguito poi con “E’ un momento difficile tesoro (2019) e “La paura va via da sé se i pensieri brillano” (2022).



LA BIOGRAFIA. Nada Malanima, nel mondo della musica e dell’arte, semplicemente Nada, è senz’altro l’artista più originale

e coraggiosa della scena musicale italiana contemporanea. Da anni con la sua voce unica e inimitabile, dà corpo alle opere

musicali, teatrali e letterarie di assoluto valore. Ha iniziato la sua carriera giovanissima affermandosi con un percorso artistico che spazia dal pop alla canzone d’autore al rock e alla sperimentazione. Parallelamente alla musica Nada si è dedicata alla scrittura pubblicando vari libri, tra cui “Il mio cuore umano” dal quale è stato tratto il film “La bambina che non voleva cantare” e il recente “Come la neve di un giorno. Una visione”.

Tra i suoi tanti successi Amore Disperato, Ma che freddo fa, Guardami negli occhi e Senza un perché, brano che Paolo Sorrentino ha inserito nella sua serie tv The Young Pope e che è diventata una hit internazionale.