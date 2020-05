Il “Nostro Corpus Domini” l’iniziativa dell’Associazione Misteri e Tradizioni sulla pagina facebook del Museo dei Misteri di Campobasso

Come abbiamo tutti tristemente appreso da tempo, la festa del Corpus Domini e la processione dei Misteri a Campobasso, quest’anno “non andrà in onda” , è stata rinviata a causa del COVID-19.

Per questo l’Associazione Misteri e Tradizioni ha deciso di promuovere questa iniziativa, “IL NOSTRO CORPUS DOMINI”.

Ci avviciniamo alle settimane che sarebbero state la più belle e attese da tutti, ma saranno anche quelle più tristi e indimenticabili per la nostra città.

Allora facciamole rivivere tutti insieme, condividendo i nostri ricordi, se sei stato protagonista nel giorno del Corpus Domini come figurante, portatore, vestitore, bandista, fotografo o semplice spettatore della processione dei Misteri. Pubblica sulla pagina Facebook del Museo dei Misteri di Campobasso Museo dei Misteri di Campobasso https://www.facebook.com/misterietradizioni/la tua foto, un video o raccontaci la tua emozione, un pensiero, un aneddoto, una poesia, il tuo più bel ricordo del giorno dei Misteri, al fine di far rivivere in questi giorni la nostra bella tradizione che presto tornerà a sfilare per la città.