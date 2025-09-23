Il Molise scende in campo con Plastic Free: 10 appuntamenti per il Sea & Rivers

Torna l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, il grande evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free Onlus, con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e in collaborazione con MINI Italia. Saranno 10 gli appuntamenti in Molise, distribuiti tra sabato e domenica, che coinvolgeranno le province di Campobasso e Isernia, grazie all’impegno dei referenti territoriali e alla partecipazione attiva dei volontari.

“Sono orgoglioso di rappresentare una regione che risponde sempre presente agli eventi nazionali, i più importanti per la nostra associazione – dichiara Giuseppe Fabbiano, referente regionale Plastic Free Molise –. Il mio grazie va ai referenti, che con passione dedicano tempo all’ambiente, all’associazione ma anche a sé stessi. Dieci eventi in una regione piccola come il Molise dimostrano che siamo sulla strada giusta: cresce il numero di volontari e aumentano le attività concrete. Sarà un weekend di clean up, passeggiate ecologiche e raccolte mozziconi, da vivere insieme per prenderci cura del nostro territorio e del nostro mare”.

Sabato 27 settembre si terranno iniziative di clean up a Civitacampomarano e Roccasicura, mentre a Termoli i volontari si dedicheranno alla raccolta dei mozziconi di sigaretta, rifiuto piccolo ma altamente inquinante.

Domenica 28 settembre l’attività sarà ancora più intensa, con azioni di pulizia a Guglionesi, Campomarino e Rotello, oltre che a Rocchetta a Volturno e Isernia. A Bojano, invece, si svolgerà una raccolta dedicata esclusivamente ai mozziconi.

“In un momento storico in cui i mari stanno soffocando sotto il peso dei nostri scarti, Sea & Rivers rappresenta un grido collettivo di speranza e di azione – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Le nostre iniziative dimostrano che invertire la rotta è ancora possibile. In appena sei anni, abbiamo organizzato più di 8.800 appuntamenti in Italia, rimuovendo oltre 4,6 milioni di chili di plastica e rifiuti. Ora è il momento di fare ancora di più”.

Al centro dell’azione di Plastic Free c’è la lotta alla plastica: secondo le previsioni, entro il 2050 nei mari ci sarà più plastica che pesci, con conseguenze devastanti per la biodiversità marina e per la stessa catena alimentare umana. Si stima che l’80% della plastica presente nei mari provenga da fonti terrestri, in particolare dai fiumi, che ogni anno riversano tra 1,15 e 2,41 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. In Italia, un monitoraggio condotto su 12 fiumi ha rivelato che l’87% dei rifiuti fluviali contiene plastica, di cui oltre il 38% è plastica monouso.

Non si tratta solo di un problema visibile e ambientale. Studi scientifici recenti hanno rilevato la presenza di microplastiche e nanoplastiche nel sangue, nei polmoni, nel latte materno e nei tessuti umani, a conferma della pervasività di un’emergenza che riguarda non solo l’ambiente ma anche la salute pubblica.

Anche quest’anno MINI Italia rinnova il suo supporto all’iniziativa con il progetto “MINI for the Planet”, che esprime l’impegno concreto del brand per la salvaguardia dell’ambiente, condividendo con Plastic Free i valori di responsabilità e partecipazione attiva.

“Invitiamo tutti i cittadini, le famiglie, le associazioni, le scuole e le imprese a unirsi a noi – aggiunge De Gaetano –. Basta andare su www.plasticfreeonlus.it/eventi , scegliere l’appuntamento più vicino e iscriversi gratuitamente. Ogni singola azione conta, ogni persona può fare la differenza. Il nostro Pianeta ci sta chiedendo aiuto: è tempo di rispondere”.

Plastic Free Onlus è un’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sul pericolo dell’inquinamento da plastica. In pochi anni è diventata una delle realtà più attive in Italia in ambito ambientale, grazie a una rete capillare di referenti territoriali, progetti educativi nelle scuole, collaborazioni istituzionali e campagne di pulizia in tutto il Paese.