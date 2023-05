Il Molise esiste: Le eccellenze molisane in Romagna

I Molisani Romagnoli, si sono ritrovati Sabato 13 maggio nel Circolo Acli S. Stefano Ravenna, per il loro annuale incontro, ad accoglierli il Dirigente Acli e Fap Regionale Walter Raspa (Petacciato), il Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna Massimo Cameliani (origini di S,Felice del Molise).

La cuoca Felicetta Del Re di Petacciato (che vive a S.Alberto) ha preparato gustosissimi piatti molisani che hanno fatto ricordare gli antichi sapori.

Presenti il duo Molisano/Abbruzzese ” Mammarella” con suoni e canti molisani / abbruzzesi.

Nel corso del conviviale incontro il Prof. Mucciarella Virginio (di Montelongo) ha presentato il libro sulla STORIA DI UN’ITALIA MINORE”.

Mucciarella, a Ravenna ha trascorso la maggior parte della sua attività di docente e della professione di psicoterapeuta, l’autore è come debito di riconoscenza, consegna questo lavoro di una singolare ricostruzione storica:

È il frutto di una lunga ricerca urbanistica-architettonica, legata alla sua passione per questa scienza, e di una ricostruzione storica. Essa è vista come il prodotto di tutte gli aspetti della cultura e dell’attività umana e viene “materializzata” nelle vicende del suo paese di nascita, Montelongo. Dieci secoli di vicende umane sono compressi cronologicamente nelle pietre e negli stemmi di questo piccolo borgo molisano che affonda le sue radici nell’Alto Medioevo.

Molti piccoli paesi molisani erano rappresentati da ormai cittadini Ravennati (Notaio Eraldo Scarano di Trivento), Tonino di Montecilfone, altri di Sepino, di Campobasso, Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Termoli, Campomarino.

Il Dott. Andrea Luisi dell’Ospedale Ravenna ma di Campobasso, ha cosi’ descritto i “molisani romagnoli”

Perché le proprie radici contano più di tutto: Molisani a Ravenna, vecchie e nuove generazioni, storie accomunate tutte dalla voglia di affermarsi, fare valere le proprie qualità. Ebbene sì….perché da tutte queste storie si evince una cosa: i molisani si affermano maggiormente quando vanno fuori dalla loro regione, arrivando anche ai gradini più alti! Notai, medici, farmacisti, insegnanti, infermieri, ingegneri…gente che qui a Ravenna ha avuto anche un ruolo di primo piano. Questo deve fare riflettere, perché sarebbe bello fare tutto questo nella propria regione, ma tuttavia, anche noi siamo come le navi e, come disse qualcuno, le navi non sono fatte per stare in porto, ma per prendere il largo…

Il Parroco di S.Stefano, Don Giancarlo ha salutato i molisani a Ravenna, ricordando le belle comunità cristiane e Chiese Molisane.

Raspa ha comunicato che dal 22 maggio in poi un gruppo di cicloturisti del Circolo Acli S.Stefano Ravenna partirà da Petacciato in bici per pedalare fra i paesi del molise che ESISTE “nonostante….”