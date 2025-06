Il M° Gianluca J. Greco invitato negli Stati Uniti per dirigere alla Carnegie Hall di New York

Il primo direttore d’orchestra molisano della storia che ha raggiunto questo importante successo artistico e che il prossimo novembre sarà impegnato come protagonista presso una delle più prestigiose sale da concerto del mondo alla guida della New York Chamber Players NYC. Dopo aver collaborato con le più note istituzioni concertistiche italiane ed essersi esibito nei più importanti teatri di tradizione alla guida di prestigiose orchestre sinfoniche, arriva un risultato professionale gratificante per il maestro Greco che lo ripaga per le innumerevoli attività svolte in ambito culturale musicale sempre ai massimi livelli.

In una intervista di qualche tempo fa rilasciata alla stampa in occasione di una recita di Cavalleria Rusticana al Teatro Morlacchi di Perugia ha dichiarato:

“Non vi è alcuna differenza tra un’orchestra sinfonica, una compagine da camera, un’orchestra di fiati o un’orchestra scolastica….. io sono un interprete e cerco di ottenere il meglio da tutti coloro che amano la musica, a prescindere dal livello e dall’età!”



Nel prossimo autunno ci sarà una conferenza stampa di presentazione dell’evento, al maestro, le nostre più sincere congratulazioni.

il Presidente dell’Associazione Filarmonica Carla RAGNI