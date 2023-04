Il Loto presenta Decamerock, di Massimo Cotto

Nella lunga notte del rock sono infinite le storie da raccontare. Storie di rock e

dannazione, di morte e bellezza, parabole che sanno di destino e magia, demoni e

follia. Storie spesso così assurde da non sembrare vere, ma semplice invenzione

letteraria. Massimo Cotto, giornalista e voce di Virgin Radio, ne sceglie dieci e le

racconta come si raccontavano una volta nei locali poco illuminati e avvolti in un’aria

strana, in un misto di umidità e fumo, o nei fienili dopo la vendemmia. Accanto a lui,

Mauro Ermanno Giovanardi, una voce che canta e incanta, per aggiungere altre

storie, come una radio nel buio che disegna suggestioni. Canta come se avesse un

pubblico, anche se il locale è vuoto e non vorrebbe smettere mai. Apparentemente,

DECAMEROCK è solo questo: uno spettacolo di storie e canzoni, di favole, a volte

spaventose, altre volte struggenti. Invece no. C’è qualcosa di più e di diverso. C’è un

fantasma, intanto. Uno spettro che si aggira per il palco. Lo spettro di Nico, femme

fatale del rock, musa di Andy Warhol e voce dei Velvet Underground in uno degli

album fondamentali del secolo scorso. Chiara Buratti, interpreta Nico, l’anello che

lega le storie, il filo rosso che avvolge di bellezza e dannazione ogni passo della

trama, che si sgrana come un rosario: ineluttabile. E c’è un altro uomo, Francesco

Santalucia, che suona e accompagna le storie di tutti, che rimane nell’ombra perché è

da lì che può illuminare ogni storia.

Sabato 15 aprile, ore 20.45, Teatro Fulvio (Guglionesi, Cb)

Domenica 16 aprile, ore 18.30, Teatro del Loto (Ferrazzano, Cb)

Lunedì 17 aprile, ore 20.30, Teatro del Loto (Ferrazzano, Cb)

Massimo Cotto – Chiara Buratti – Mauro Ermanno Giovanardi

in

DECAMEROCK

di Massimo Cotto

alle tastiere Francesco Santalucia

una produzione nidodiragno

INFO & PRENOTAZIONI TEATRO DEL LOTO

3272352438 / 3397766634

PREVENDITA

Libreria Mondadori – Via Pietrunto 24/26, Campobasso

-info Bojano : 3473023863

Biglietti online:

https://www.diyticket.it/events/teatro/10604/decamerock

https://www.diyticket.it/events/teatro/10518/decamerock