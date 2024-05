Il giudice, la escort e una notte di risate: a Casacalenda torna Jamme BBelle

Sabato 4 maggio, alle 20 e 30, il penultimo spettacolo in programma quest’anno .La seconda edizione del festival del teatro popolare Jamme BBelle è a un passo dal traguardo. E’ infatti in programma sabato 4 maggio, alle 20 e 30 presso il teatro K di Casacalenda, il penultimo appuntamento in programma: ‘Una notte con Dora’.

Il giudice Adolfo Mazzarella ha denunciato una giovane escort, Dora, che esercita di fronte casa sua. Ma i due, durante una notte caratterizzata dal susseguirsi di bizzarri eventi, diventano quasi ‘complici’ dando vita ad una serie di divertentissime gag.

La spassosa commedia degli equivoci, che regalerà al pubblico un finale a sorpresa, sarà interpretata da ‘Quelli che…il Teatro’ di Nola (Napoli). Un’associazione culturale importante, che calca i palcoscenici da oltre vent’anni e che ha portato in scena più di trenta opere diverse.

La rassegna itinerante, proposta e organizzata da UILT Molise, sforna dunque una nuova perla, un altro evento di assoluto livello che promette leggerezza ed allegria.

Per assicurarsi i posti migliori: nic.licursi@gmail.com – 327 956 6623.

Sulle pagine Facebook ed Instagram di UILT Molise si può accedere a tutti i contenuti inerenti il festival, compresi i video integrali dei precedenti appuntamenti.