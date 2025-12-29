Il ghiaccio che scoglie le barriere. Quando lo Sport diventa inclusione e incontro

Ci sono barriere che non si vedono, ma che pesano ogni giorno. E ci sono gesti semplici, come tenersi per mano in una pista di ghiaccio, capaci di scioglierle. È da questa idea che nasce la II° edizione di “Il ghiaccio che scioglie le barriere”, l’evento promosso dalla Fondazione MillenniuM ETS, in programma martedì 30 dicembre 2025, dalle ore 15:00 alle 17:00, presso la pista di ghiaccio di Piazza Vittorio Veneto a Termoli.



Un pomeriggio speciale, aperto alla città, in cui il pattinaggio diventa molto più di un’attività sportiva: si trasforma in un’occasione di relazione, di condivisione e di inclusione reale. La pista accoglierà gratuitamente ragazzi provenienti da comunità e case famiglia, persone con disabilità psico-motorie e i loro accompagnatori, che saranno affiancati da personale qualificato per vivere questa esperienza in totale sicurezza e serenità.



L’iniziativa nasce dalla volontà di ribadire che lo sport, quando è accessibile e non agonistico, può diventare uno straordinario strumento di integrazione sociale, capace di restituire fiducia, autonomia e senso di appartenenza. Sul ghiaccio non ci sono differenze, ma solo sorrisi, equilibrio da ritrovare insieme e la bellezza dell’incontro.



“Con questo evento – sottolinea la Fondazione MillenniuM – vogliamo raccontare un’idea di comunità che non lascia indietro nessuno. Crediamo in uno sport che unisce, che accoglie, che crea legami e opportunità, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità. La seconda edizione de Il ghiaccio che scioglie le barriere è la conferma di un impegno che parte dai valori e si traduce in azioni concrete sul territorio”.



L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Termoli, con il supporto di TSL – Top Show Live e in collaborazione con APRI21 & More, partner che condividono una visione di inclusione, solidarietà e partecipazione attiva.



Per consentire una migliore organizzazione e garantire a tutti un’esperienza adeguata, è gradita la prenotazione, fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni: 388 7959080