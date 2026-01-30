Il futuro è nella terra, l’Agrario di Riccia si presenta con due Open Days. Occasione imperdibile per scegliere un futuro sempre più green

Porte aperte, questo fine settimana, all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale di Riccia, che ha organizzato per alunni, famiglie e interessati due giorni di visite guidate alla scoperta della scuola di contrada Caccia Murata.

Sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, dalle ore 9 alle 12, si potrà conoscere da vicino la ricca offerta formativa e visitare aule e spazi laboratoriali. Durante le ore dedicate, i docenti dell’Istituto saranno a completa disposizione per soddisfare ogni curiosità o esigenza, spiegheranno nello specifico l’ampia offerta formativa della scuola. Il settore agroalimentare è uno dei pilastri dell’economia italiana e richiede figure sempre più specializzate.

Sostenibilità ambientale ed innovazione tecnologica si integrano nella scuola riccese, pronta a formare giovani professionisti capaci di coniugare le tradizioni con le più moderne tecnologie dell’Agricoltura 4.0. Il percorso di studi dell’Agrario di Riccia offre una formazione multidisciplinare che spazia dalla biologia alla chimica, dall’economia agraria alla gestione del territorio, fino alla viticoltura e alla zootecnia.

L’istituto Agrario è fornito di laboratori di chimica e biologia, foodLabs (caseificio, conservificio ed enologia), azienda e serra, laboratori di informatica e di data analisi, spazi al servizio della didattica per accrescere saperi e competenze altamente specifiche per la gestione del settore agroalimentare, ambientale e forestale.