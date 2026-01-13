“Il coraggio della cura. Educare alla legalità come atto di libertà”, incontro sulla figura di padre Puglisi

Domani, Mercoledì 14 gennaio, si terrà una giornata di studio dedicata alla figura di don Pino Puglisi,

sacerdote e martire della Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1993 per il suo impegno educativo e civile

nel quartiere Brancaccio di Palermo. L’incontro si svolgerà in mattinata presso l’Aula Magna

dell’Università del Molise e nel pomeriggio presso la Sala Celestino V, in via Mazzini a

Campobasso. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Campobasso-

Bojano.

L’evento, dal titolo “Il coraggio della cura. Educare alla legalità come atto di libertà”, intende

offrire un’occasione di riflessione sul valore educativo della legalità, della responsabilità e della

libertà, a partire dalla testimonianza di don Pino Puglisi, che ha saputo coniugare fede, impegno

sociale e attenzione concreta alle giovani generazioni.

La giornata sarà articolata in due momenti distinti.

La mattina, dalle ore 9 alle 13, l’incontro sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di

secondo grado e si svolgerà presso l’Aula di Ateneo dell’Università del Molise.

Nel pomeriggio, alle ore 17, l’appuntamento è dedicato agli insegnanti, agli operatori del

mondo educativo e alla cittadinanza tutta, presso la Sala Celestino V, in via Mazzini a

Campobasso.

Momento particolarmente significativo della giornata sarà la presenza di suor Carolina Iavazzo,

che ha condiviso con don Pino Puglisi l’esperienza educativa e pastorale nel quartiere Brancaccio di

Palermo. La sua testimonianza diretta offrirà una lettura viva e concreta del pensiero e dello stile

educativo di don Pino, profondamente radicati nella cura delle persone, delle relazioni e nella

responsabilizzazione delle coscienze.

Per l’incontro pomeridiano sono inoltre previsti autorevoli contributi istituzionali e accademici, tra

cui l’intervento dell’Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano, S.E. Mons. Biagio

Colaianni, e del prof. Luca Refrigeri, docente dell’Università degli Studi del Molise, per una

riflessione approfondita sul valore educativo della legalità, della cura e dell’impegno civile nella

scuola.

La giornata di studio si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a promuovere una cultura

della legalità intesa non come insieme di regole astratte, ma come scelta quotidiana di

responsabilità, giustizia e attenzione all’altro, nel solco dell’eredità morale e civile lasciata da don

Pino Puglisi.