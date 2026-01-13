“Il coraggio della cura. Educare alla legalità come atto di libertà”, incontro sulla figura di padre Puglisi

Domani, Mercoledì 14 gennaio, si terrà una giornata di studio dedicata alla figura di don Pino Puglisi,
sacerdote e martire della Chiesa, ucciso dalla mafia nel 1993 per il suo impegno educativo e civile
nel quartiere Brancaccio di Palermo. L’incontro si svolgerà in mattinata presso l’Aula Magna
dell’Università del Molise e nel pomeriggio presso la Sala Celestino V, in via Mazzini a
Campobasso. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi di Campobasso-
Bojano.
L’evento, dal titolo “Il coraggio della cura. Educare alla legalità come atto di libertà”, intende
offrire un’occasione di riflessione sul valore educativo della legalità, della responsabilità e della
libertà, a partire dalla testimonianza di don Pino Puglisi, che ha saputo coniugare fede, impegno
sociale e attenzione concreta alle giovani generazioni.
La giornata sarà articolata in due momenti distinti.
La mattina, dalle ore 9 alle 13, l’incontro sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado e si svolgerà presso l’Aula di Ateneo dell’Università del Molise.
Nel pomeriggio, alle ore 17, l’appuntamento è dedicato agli insegnanti, agli operatori del
mondo educativo e alla cittadinanza tutta, presso la Sala Celestino V, in via Mazzini a
Campobasso.
Momento particolarmente significativo della giornata sarà la presenza di suor Carolina Iavazzo,
che ha condiviso con don Pino Puglisi l’esperienza educativa e pastorale nel quartiere Brancaccio di
Palermo. La sua testimonianza diretta offrirà una lettura viva e concreta del pensiero e dello stile
educativo di don Pino, profondamente radicati nella cura delle persone, delle relazioni e nella
responsabilizzazione delle coscienze.
Per l’incontro pomeridiano sono inoltre previsti autorevoli contributi istituzionali e accademici, tra
cui l’intervento dell’Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano, S.E. Mons. Biagio
Colaianni, e del prof. Luca Refrigeri, docente dell’Università degli Studi del Molise, per una
riflessione approfondita sul valore educativo della legalità, della cura e dell’impegno civile nella
scuola.
La giornata di studio si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a promuovere una cultura
della legalità intesa non come insieme di regole astratte, ma come scelta quotidiana di
responsabilità, giustizia e attenzione all’altro, nel solco dell’eredità morale e civile lasciata da don
Pino Puglisi.
