Il Convitto Mario Pagano trionfa al Film Festival Mario Puzo

“Soffocare” ottiene il primo posto nella sezione “17 sogni una vita sostenibile”. Un riconoscimento importante per un corto che affronta le conseguenze psicologiche della pandemia sugli adolescenti, avente come tema principale proprio l’ambiente e la sostenibilità. Oltre 20h di incontri con gli studenti che hanno trovato nel confronto con gli sceneggiatori una valvola di sfogo per raccontare le difficoltà legate ad un periodo così complesso.

L’idea di realizzare un cortometraggio è partita dal Convitto Nazionale Mario Pagano. “Soffocare” è stato prodotto dal Convitto e da Wanderama Studio in collaborazione con La Molisana e diretto da Matteo Giancaspro, distribuzione festival Premiere Film.