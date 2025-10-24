Il Comune di Campobasso all’incontro internazionale del progetto WEEEWaste a Debrecen 

Il Comune di Campobasso ha preso parte, con il supporto tecnico del GAL Molise, all’Interregional Workshop and Study Visit del progetto

europeo WEEEWaste, svoltosi a Debrecen (Ungheria) il 21 e 22 ottobre 2025.

L’evento, organizzato dal Governo della Contea di Hajdú-Bihar, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra partner europei sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti elettronici (RAEE) e sul miglioramento delle politiche pubbliche legate all’economia circolare.

La partecipazione del Comune di Campobasso, rappresentato dall’assessore all’ambiente Simone Cretella e dal direttore della SEA Mauro Vitolo, si inserisce nel percorso di rafforzamento delle politiche ambientali locali, attraverso lo scambio di buone pratiche e l’adozione di strategie innovative per una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse.