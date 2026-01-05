Il Circolo “ Pietro Mascagni”, in concerto a Vinchiaturo, per accompagnare le splendide voci del soprano Maria Luigia Martino e del tenore Costantino Minchillo.

Il Recital Musicale con l’Ensemble “Filopoli” del Circolo “P.Mascagni” dedicato a tutti i vinchiaturesi e molisani emigrati all’estero, si è svolto all’interno dell’Aula magna della scuola “G.G. Iacobucci”

La serata è stata organizzata dal Comune di Vinchiaturo e ha voluto rendere omaggio alle tante donne e uomini che, nel corso dei decenni, hanno lasciato la loro terra per cercare nuove possibilità.

All’evento ha partecipato il Consigliere Regionale, Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice che ha così dichiarato:

“Un momento di profonda riflessione perché la musica rappresenta un linguaggio universale capace di creare ponti tra generazioni e Paesi diversi; in un’epoca di grandi e terribili conflitti credo che essa debba servire anche per lanciare un messaggio di pace e speranza con la capacità di spronare le coscienze a fare il massimo per superare ogni divisione.

Questa serata – ha poi continuato il Consigliere Regionale – è stata voluta dall’Amministrazione di Vinchiaturo anche per rendere un tributo a tutti i molisani che hanno lasciato la propria terra, le proprie famiglie, le proprie abitudini per cercare di creare un futuro migliore portando con sé la cultura, i valori e le tradizioni della nostra regione”.

Il contributo che gli emigrati hanno dato e continuano a dare alla crescita del Molise – ha così concluso il Consigliere Cofelice – non può essere dimenticato; al contrario deve diventare strumento per dare impulso al Molise stesso attraverso il valore del senso di appartenenza e dell’amore per le proprie origini”