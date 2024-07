Il Bullismo non va in vacanza, successo a Pescolanciano

Una serata emozionante con tanti spunti e riflessioni, che punta a migliorare il concetto di partecipazione e cittadinanza attiva. Questo il senso della prima riunione su: Il Bullismo in va in vacanza, in programma ieri sera nella villa comunale di Pescolanciano. Complice una platea attenta e partecipe, l’amministrazione comunale del posto con il sindaco Manolo Sacco ed amministratori di Pesche e Sessano, hanno

approfondito il tema del bullismo: Maria Antenucci per l’Ufficio Scolastico Regionale, Vincenzo Cimino Presidente dell’Ordine dei Giornalisti e del Corecom Molise, Antonella Petrella vice presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, Valeria Ferra Dirigente Scolastica del CPIA M. Alberto Manzi Campobasso, Antonio Vanni Scrittore e Poeta e il trio musicale “Non mi Maschero” Achille Volpe, Loris Staffieri, Manuel Zaccarella, l’associazione Girasole di Pescolanciano, coordinati da Fabio Iannucci dell’associazione Stop Bullismo di Macchia d’Isernia. Istituzioni, Ordini e associazioni hanno dunque iniziato un tour con diverse tappe tra Molise e Campania, per promuovere attività legate al bullismo, ciberbullismo, alla luce anche del nuovo testo normativo approvato dal Parlamento qualche settimana fa, degli interventi del Garante e dei numerosi casi di cronaca registrati dalla pandemia in poi.



L’iniziativa tende ad unire scuola, enti, istituzioni, Ordini e famiglie, al fine di arginarne il fenomeno che si sente anche nei plessi molisani e che vede molto spesso gli studenti non denunciare e i nuclei familiari trattarlo con sufficienza. Il Corecom Molise e l’Ordine professionale stanno per siglare un accordo di programma con l’ufficio scolastico regionale appunto in questa direzione, per dar vita ad incontri, convegni e corsi formativi, al fine di istituire una task force, a partire dalle scuole elementari.