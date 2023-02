Il borgo degli Innamorati: dall’11 al 14 febbraio al borgo vecchio una serie di eventi dedicati alla Festa di San Valentino

L’amore universale, quello che non conosce confini ed ostacoli. L’amore senza nessuna distinzione, un sentimento da esprimere nei confronti di chi lo ricambia. In occasione della festa di San Valentino, l’associazione culturale Eventi, Arte e Spettacoli in collaborazione con Turismol e Gianni Angel’s propone la prima edizione del “Il Borgo degli Innamorati”.

La manifestazione si terrà al borgo vecchio dall’11 al 14 febbraio prossimi. Quattro giorni nei quali esprimere il massimo dei sentimenti unitamente a tante sorprese tutte da scoprire.

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile alla presenza di Luigi Chiucconi, dell’associazione Eventi, Arte e Cultura, Paola Palombino di Turismol e Gianni Graziano di Gianni Angel’s.

Luci soffuse, street food, musica e stand con gadget dedicati alla festa degli innamorati. Per la prima edizione del “Il Borgo degli Innamorati” si è cercato di pensare davvero a tutto. Nel suo intervento l’assessore Barile ha ringraziato tutte le associazioni che organizzano questa prima iniziativa includendo anche la Sirio e San Damiano con particolare riferimento a Fabiola Caruso che ha contribuito all’evento.

Non mancherà neanche l’angolo dove lasciare il classico lucchetto degli innamorati oltre alla cartellonistica già istituita dalle Turismol tempo fa dove, grazie alla presenza di alcuni fotografi, sarà possibile immortalare il classico bacio con la persona amata. Ampliata anche la cartellonistica con due nuovi angoli dove apprezzare le bellezze della città adriatica e farsi immortalare durante il bacio scambiato con chi ricambia l’amore ricevuto. Si trovano sotto all’ingresso del borgo, nei pressi del Castello Svevo e in Piazza Bisceglie.

L’idea del “Il Borgo degli Innamorati” era partita in tempi non sospetti prima della pandemia, poi le problematiche relative alla diffusione del Covid 19 hanno richiesto il rinvio di questa iniziativa che invece adesso offrirà un nuovo punto di incontro in un periodo solitamente non convenzionale ad eventi organizzati in città. Ma proprio la destagionalizzazione degli stessi e la voglia di festeggiare al meglio San Valentino hanno invece fatto nascere questa nuova iniziativa tutta da vivere.