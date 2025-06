Il Borgo Autentico di Ripalimosani al DMED – Salone della Dieta Mediterranea

Anche Ripalimosani tra i Borghi Autentici d’Italia presenti alla nuova edizione del DMED – Salone della Dieta

Mediterranea svoltasi all’interno del suggestivo NEXT di Paestum dal 30 maggio al 01 giugno. Un evento

promosso e organizzato dal Consorzio Edamus che riunisce organizzazioni di produttori e imprenditori per

dare valore al made in Italy e favorirne la visibilità internazionale.

Il Salone trae ispirazione dalla consapevolezza dell’importanza di questo stile di vita per lo sviluppo

sostenibile dei territori, alla luce del riconoscimento quale patrimonio immateriale Unesco. Il focus

dell’evento è lo stile di vita mediterraneo, approfondito in tutti i suoi aspetti: gastronomico, conviviale,

scientifico, istituzionale. Tre giorni ad ingresso gratuito con oltre 100 iniziative, tra musica all’aperto, talk

istituzionali, cooking show, street food, workshop, laboratori scientifici ed esposizione di eccellenze.

“Anche nell’edizione 2025 – dichiara Rosanna Mazzia, presidente dei Borghi Autentici d’Italia – grazie alla

partnership stretta con la nostra Associazione, è stata rivolta una particolare attenzione alla ricchezza ed

alla tradizione culturale, paesaggistica e gastronomica delle piccole Comunità che trova la sua peculiare

espressione nei Borghi Autentici disseminati nelle diverse regioni d’Italia, un tesoro da tutelare e

valorizzare”

L’Associazione Borghi Autentici d’Italia è già stata protagonista delle due precedenti edizioni dell’evento

con una folta rappresentanza di Comuni provenienti da diverse regioni che hanno animato il Salone grazie

alla vivacità degli espositori e all’unicità dell’offerta enogastronomica dei rispettivi territori, un unico

grande paniere “Made in BAI” raccontato al pubblico del DMED attraverso la voce dei produttori che in

questa edizione ha accolto un Borgo Autentico molisano per la prima volta.

Molto partecipato il Talk “Borghi, beni comuni e futuro condiviso: produzioni e destinazioni” in cui le

numerose testimonianze provenienti dalla rete di oltre 270 piccoli e medi Comuni di distribuiti in ben 17

regioni d’Italia hanno dimostrato in maniera concreta come le cosiddette Aree Interne, spesso ai margini

della programmazione nazionale, siano in realtà strategiche per le filiere enogastronomiche di qualità.

Nei territori dei 5.538 piccoli Comuni con al massimo 5.000 abitanti, in cui vivono quasi 13 milioni di

italiani, si produce infatti ben il 93 per cento dei prodotti di origine protetta (DOP, Denominazione di

Origine Protetta e IGP, Indicazione di Origine Protetta) e il 79 per cento dei vini italiani più pregiati. Questo

rapporto di Coldiretti-Fondazione Symbola “Piccoli Comuni e Tipicità” ci restituisce il quadro aggiornato

per ogni regione di questa dimensione produttiva estesa e radicata che traduce in valore la diversità

culturale.

L’Associazione nazionale dei Borghi Autentici d’Italia nel corso della sua esistenza ultraventennale ha

spesso anticipato temi che oggi sono molto attuali.

Ad esempio, ha sempre considerato le comunità come le vere protagoniste dell’innovazione dei luoghi,

indispensabili per il cambiamento necessario capace di abbattere la visione retorica dei borghi come

“luoghi cartolina” fermi nel tempo. Borghi Autentici è ben consapevole che il turismo non rappresenti la

soluzione dei problemi, ma l’eventuale conseguenza di processi virtuosi del rilancio locale. Per questa

ragione offre ai Comuni aderenti la possibilità di partecipare ad eventi e fiere che esulano dal tema

turistico, ma che promuovono il saper fare delle comunità anche in campo enogastronomico. Inoltre, grazie

a solide partnership di carattere nazionale, Borghi Autentici è un facilitatore di processi virtuosi che

coinvolgono in prima persona i cittadini, siano essi stanziali o temporanei.

Oltre a Ripalimosani, in Molise aderiscono alla rete nazionale i Comuni di Capracotta, Castel del Giudice,

Macchiagodena, Pescopennataro e Pizzone.