Il 19 ottobre all’Italo Argentino il Galà di Presentazione della Stagione 2025/26

Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 18:00 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone, il

Galà di presentazione della Stagione Teatrale 2025/2026: una serata ricca di ospiti e sorprese, alla scoperta

dei titoli che comporranno il nuovo cartellone allestito dall’Associazione “Amici del Teatro Italo Argentino”

con il sostegno e il patrocinio del Comune di Agnone e in collaborazione con la locale Associazione Pro

Loco.

Dopo i successi dello scorso anno, il Teatro di Agnone si prepara a vivere un’altra stagione all’insegna della

qualità e della varietà dei generi e dei temi, con grandi nomi e grandi titoli della scena teatrale italiana

contemporanea e non. Ancora una volta l’obiettivo è costruire un’offerta degna dell’Italo Argentino, da

sempre punto di riferimento non solo per Agnone, ma per tutto il comprensorio: un luogo di coesione sociale

e territoriale, di cultura e di identità. Il Galà di Presentazione sarà infatti non solo l’occasione per scoprire la

nuova stagione teatrale, ma anche per conoscere i progetti futuri dell’Associazione e riflettere sul senso del

teatro per il nostro territorio e per chi lo vive.

«Anche quest’anno abbiamo scelto di agire in piena autonomia sulle scelte artistiche, potendo contare

peraltro solo sulle nostre risorse e sul contributo, essenziale, del Comune di Agnone» sottolinea il presidente

dell’Associazione, Carmine Carosella. «L’idea è dare seguito a quanto iniziato lo scorso anno, soprattutto ora

che ci siamo aggiudicati la gestione dell’Italo Argentino per altri dieci anni: rilanciare il nostro spazio

attraverso proposte di qualità selezionate appositamente per il nostro pubblico, trasformandolo in un luogo

d’incontro e aggregazione. Valori, questi, sempre più rari, che nell’epoca odierna è necessario difendere a

tutti i costi».

Al termine dell’evento, sarà ufficialmente aperta la campagna abbonamenti, in vendita già dopo la

cerimonia presso il foyer del Teatro, dove sarà allestito un momento conviviale per un brindisi per quanti

accorreranno. Da lunedì 20 ottobre, poi, gli abbonamenti saranno acquistabili presso l’Ufficio Informazioni

della Pro Loco di Agnone in C.so Vittorio Emanuele n.78, nel largo antistante il teatro.



Per informazioni e aggiornamenti, seguire le pagine social del Cinema Teatro Italo Argentino, contattare

telefonicamente il numero +39 3319638192 o inviare una email all’indirizzo

teatroitaloargentinoagnone@gmail.com.