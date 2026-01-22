I Pooh faranno tappa il prossimo 23 luglio a Campobasso con il tour che celebra i loro 60 anni di carriera

1966 – 2026: 60 anni di musica, di emozioni e

di successi: i POOH tornano per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti per

il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e

amate di sempre.



“POOH 60 – La nostra storia” sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e

celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà le più

importanti città d’Italia. Oggi, dopo quelle nei palazzetti, vengono annunciate le date estive

e tra queste c’è anche Campobasso. La band si esibirà il 23 luglio nell’area eventi di Selva

Piana per quello che si annuncia uno degli eventi live più importanti e imponenti dell’anno

in regione. I biglietti per il concerto saranno in prevendita dalle 14 di domani, 21 gennaio.



Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un

viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che

hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora

della vita di milioni di persone.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, in 60 anni di carriera i POOH hanno superato

i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato

di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte

nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la

multimedialità e tanto ancora.