I piccoli lettori a lezione di filosofia: Simonetta Tassinari ospite di Ti racconto un libro Infanzia

La filosofia nasce dalla meraviglia, e chi meglio dei bambini riesce a guardare il mondo sorprendendosi per di ogni cosa che vedono? Ingiustamente riservata ai più grandi, ora la filosofia parla anche ai più piccoli, grazie ad una serie di incontri programmati nell’ambito di Ti racconto un libro Infanzia, il progetto parallelo dedicato ai più piccoli di Ti racconto un libro 2023 il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Il compito è affidato a Simonetta Tassinari, professoressa di Storia e Filosofia nei licei, che si occupa di psicologia dell’età evolutiva, psicologia relazionale e counseling filosofico, e autrice di diversi romanzi molti dei quali a sfondo filosofico.

Lo farà nel corso dell’incontro-laboratorio intitolato Prime lezioni di filosofia in programma oggi lunedì 15 e mercoledì 17 maggio, nella Sala Alphaville di via Muricchio a Campobasso, pensato per introdurre i bambini alla conoscenza del mondo attraverso le categorie filosofiche.

Lo scopo della filosofia infatti è illuminare il nostro cammino: farci vedere dove stiamo andando e permetterci di capire tante cose in più di noi stessi, del mondo e delle persone. Insomma, la filosofia può aiutarci a pensare meglio per rendere più felice la nostra vita di tutti i giorni. Ma come si fa a pensare meglio? È una sfida, e il libro Prime lezioni di filosofia è stato scritto apposta per dare una mano, attraverso un percorso di attività che incoraggiano il ragionamento e la riflessione.

Nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio l’autrice sarà di nuovo in compagnia dei piccoli lettori, per Favole a merenda, in programma alle ore 16.30 nella Sala Alphaville di Campobasso. L’appuntamento si conferma tra i più attesi dai bambini e dalle famiglie registrando livelli di grande partecipazione. Come da tradizione, l’incontro si concluderà con una gustosa merenda da condividere tutti insieme.

Gli appuntamenti di Ti racconto un libro Infanzia riprenderanno dopo la pausa estiva, con nuovi imperdibili incontri pensati proprio per i più piccoli.