I giorni del VE-Day di Maggio a Campomarino – L’arte protagonista dell’evento

DI GIUSEPPE MARINI

Se in questo evento c’è stata una protagonista è stata senza dubbio l’Arte nella sua espressione

artistica e letteraria. L’arte ha capacità di generare emozioni, suscitare riflessioni e presentare

prospettive diverse; l’arte può stimolare il dialogo e il cambiamento sociale, superando barriere

linguistiche e culturali; l’arte è un potente mezzo di comunicazione con cui è possibile far veicolare

nel tempo la storia e toccare le coscienze di molti. Forti di questa consapevolezza il comitato

cittadino ha chiamato a raccolta artisti affermati e giovani talenti che hanno realizzato opere

fantastiche. Hanno aperto la loro finestra dell’anima su un periodo storico importante quasi ad

immedesimarsi nella popolazione di fine conflitto, che nonostante milioni di morti e numerose città

ridotte a cumuli di macerie, furono felici per una pace ritrovata ma soprattutto fiduciosi di una

Europa che tornava a vita nuova.

I ragazzi del Liceo Artistico di Termoli “B. Jacovitti”, partecipando al concorso di pittura e scultura ,

hanno colto tutto questo e si sono espressi su quanto gli era stato chiesto e sono stati meravigliosi.

Hanno espresso il fine conflitto con opere di pace e di speranze mai con la crudeltà e l’orrore con

cui la guerra viene spesso rappresentata. Hanno maneggiato questo potente mezzo che è l’arte

per celebrare soprattutto la pace e la bellezza della vita. Nominarli tutti diventa impossibile e forse

anche noioso, ma la dirigente scolastica e il loro insegnanti sono stati bravi a coinvolgerli in questo

80° VE-Day così da essere protagonisti del loro tempo in questo momento importante, in cui

l’Europa ha bisogno di ritrovare se stessa di fronte a sfide significative, tra cui la necessità di

rafforzare la propria unità e identità. Il vincitore della sezione pittura è stato Renato Gentile classe

5AAF; del settore scultura è stato Andrea Fallucchi, classe 5AAF. Le opere sono state esposte in

Via Molise e la mostra è stata curata dall’artista locale Americo De Laurentis e da Benedetta

Tirolese entrambi appartenenti al comitato cittadino organizzatore

“La storia chiama l’Arte”, mostra a cura del Centro Culturale il campo di Renato Marini, ha visto il

coinvolgimento di 4 artisti regionali: Renato Marini, Elio Cavone, Nino Barone e Sara Pellegrini.

Essi hanno espresso la loro arte all’interno dell’Operation Building, uno stabile utilizzato dal 332nd

gruppo caccia come intelligence e Briefing Room. Mai titolo di una mostra è stato più consono di

questa. Una esposizione artistica come espressione vera e senza veli sui giorni di fine conflitto

della Seconda Guerra Mondiale. Realizzazioni dell’anima per ricordare a tutti che la pace ha un

valore eterno e che è un bene da preservare. L’installazione artistica di Sara Pellegrini “rotte di

libertà” con cinque grelle originali, come cinque sono i campi di aviazione, è imponente e trova nei

suoi colori i segni del tempo. La ruggine che parte dal basso è il colore del tempo che passa e il

peso della guerra; l’azzurro è il colore del cielo e del volo in ricordo delle nostre unità aeree che

contribuirono a raggiungere la fine del Secondo Conflitto Mondiale e a restituire la libertà al

continente Europeo; l’oro è il colore della rinascita, della ricostruzione, del benessere, della pace

ritrovata. Ad ogni grella è abbinato un campo di aviazione. Una realizzazione che è memoria

condivisa, un omaggio alla città e alla sua storia del Novecento

Renato Marini con la sua arte pittorica ha realizzato tre opere che rappresentano “Il ritorno a sera”

degli aerei dalle loro lunghe missioni. Aerei che si intravedono venir fuori dai colori meravigliosi

dell’imbrunire di un paesaggio costiero molisano affascinante e silenzioso. Nino Barone ha

realizzato un’opera imponente con cinque tele, come cinque furono i campi di aviazione, su cui ha

disegnato un aereo a forma di croce. L’autore ha voluto evidenziare il sacrificio dei tanti piloti che

hanno dato la loro vita per la pace. Agli estremi dell’aereo e nella sua parte centrale ha riportato i

nomi dei campi di aviazione e le nazionalità dei piloti di appartenenza. La scritta VE-Day

1945/2025 campeggia nella parte superiore della realizzazione. In ultimo l’opera dirompente di Elio

Cavone che scuote le coscienze. Una installazione che mette in mostra la crudeltà e il peso della

guerra in cui spicca una figura umana che sanguina i ricordi della Seconda Guerra Mondiale e che

ancora oggi si ripropone ai confini della nostra Europa . L’arte come espressione di pace a cui

rivolgere le proprie coscienze umane per combattere l’assurdità delle guerre che ciclicamente si

ripetono

Per il concorso letterario, gli studenti più giovani delle terze medie hanno immaginato il periodo

dell’aviazione alleata a Campomarino, creando testi che celebrano l’amicizia con i piloti e

l’ammirazione per i loro aerei. Ieri realtà vissuta dai loro nonni, oggi trasformata in una narrazione

creativa dai loro nipoti. Anche qui un grazie alla dirigente scolastica e al corpo docente per aver

aperto le porte agli eventi della storia e aver permesso ai loro alunni di liberare il loro talento.

Vincitrice è stata l’alunna Colapietra Desirèe della 3A.

Per l’importante evento, del VE-Day, l’artista Michele Carafa ha realizzato una stupenda opera in

bronzo che rappresenta la grella (PSP) simbolo dei campi di aviazione alleati a Campomarino. Su

di essa si liberano in volo cinque colombe che simboleggiano la pace che i nostri cinque campi di

aviazione di Biferno, Canne, Nuova Madna e Ramitelli hanno contribuito a riconquistare in Europa

Bellissima la cartolina realizzata da Sara Pellegrini con grafica annullo di Chiara Carafa. Sara ha

realizzato una cartolina molto significativa in cui viene rappresentata in alto l’Europa con le sue

stelle disposte su un cielo dipinto di blu aeronautico dove nuovi aerei non più di guerra si liberano

in volo. Al centro le stelle in oro dei cinque campi di aviazione di Campomarino che si stagliano su

un paesaggio costiero fatto di sabbia , di cielo e di mare dove un ragazzo gioca con un aereo di

carta : la guerra ormai ha ceduto il passo alla pace e alla serenità ritrovata. Il timbro dell’annullo è

parlante nella sua realizzazione. Le 12 stelle della Comunità Europea rappresentano l’unità e la

solidarietà tra le nazioni europee. L’aereo ormai non più militare simboleggia la memoria storica del

conflitto e il passaggio da un’epoca di guerra a quella di pace. Il campanile è memoria storica della

città, simbolo del territorio che si arricchisce dell’aviazione alleata transitata in queste terre. Il

timbro raccoglie questi simboli e lega la microstoria locale alla grande storia internazionale

Brillanti sono state le realizzazioni dell’Artista Antonella Mattarocchia che ha disegnato per

l’occasione 6 tavole raffiguranti i vari aerei legati ai campi di aviazione con i simboli del territorio su

cui erano dislocati. Gli stessi sono stati donati agli ospiti insieme alle pergamene della cittadinanza

onoraria

Tutto quello che è stato rappresentato nelle opere menzionate non sono altro che frammenti di

memoria parlante di storia condivisa, un omaggio alla collettività e alla resilienza del territorio e al

volo che ha aperto la strada alla luce e ad ottant’anni di pace in Europa.