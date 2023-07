I giganti di cartapesta del Carnevale di Larino sfilano sul lungomare Cristoforo Colombo di Termoli sabato 8 Luglio

I carri allegorici del Carnevale di Larino saranno a Termoli sabato 8 Luglio e sfileranno sul

lungomare Cristoforo Colombo per un evento unico nella storia molisana. L’evento è organizzato dall’Associazione Eventi, Arte e Spettacolo con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Termoli e la preziosa collaborazione nata con l’Associazione Culturale Larinella.

A partire dalle ore 20:00 infatti i rappresentanti del Carnevale di Larino, decretato Carnevale

Storico d’Italia dal MIBACT nel 2019 e posizionatosi al 18 posto tra i primi 80 Carnevali del

territorio nazionale, porteranno allegria, musica, arte, cultura e colore nella ridente cittadina

litoranea.

Lo scopo principale dell’Associazione Culturale Larinella, ente organizzatore della manifestazione larinese, è la valorizzazione del Carnevale di Larino. L’obiettivo è rendere l’evento sempre più momento culturale e di aggregazione di spicco nel panorama nazionale, promuovendo la cultura della cartapesta attraverso tutte le iniziative e attività che possano contribuire in tal senso.

Al contempo l’attenzione viene costantemente riservata alla promozione del territorio regionale, e proprio grazie ad un sodalizio con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Termoli si sviluppa questa iniziativa esclusiva e inedita, in una location originale, partendo da un remake della sfilata invernale dei carri che hanno partecipato alla 48° edizione del Carnevale di Larino, che consentirà a coloro che vivono al di fuori dei confini della nostra regione di godere dell’arte della cartapesta e di assistere ad una manifestazione centrale nel panorama turistico molisano.

Alla manifestazione parteciperanno i gruppi coreografici e i gruppi costruttori del Carnevale di

Larino (nella figura delle loro Associazioni: Officina dell’Arte, Gioventù Frentana, Gatti Randagi,

Carnaval, Selvaggi e Trebbiatori), così come due scuole di danza di Termoli (A.S.D. Emozioni Latine e A.S.D Peter Pan).

Saranno tante le sorprese e gli spunti, per un evento che pare pronto a scrivere la storia del nostro territorio!