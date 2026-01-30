“I compositori nei campi di concentramento”, il concerto dei Doré Quartet all’Ex Gil

In occasione della Giornata della Memoria, l’Associazione Amici della Musica di Campobasso, sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, propone un concerto di straordinaria intensità civile e musicale, dedicato ai compositori che hanno vissuto, creato e spesso trovato la morte nei campi di concentramento nazisti o sotto la persecuzione dei regimi totalitari del Novecento. L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio 2026 alle ore 18.30, presso l’Auditorium Ex Gil di Campobasso, e vedrà protagonista il Doré Quartet, giovane ma già affermato ensemble cameristico di respiro internazionale.

Il concerto, dal titolo “I compositori nei campi di concentramento”, si configura come un vero e proprio percorso di memoria attraverso la musica, capace di restituire voce, dignità e profondità espressiva a pagine nate in contesti di privazione estrema, violenza e annientamento dell’identità umana. La musica diventa così testimonianza, atto di resistenza spirituale e strumento di riflessione collettiva. Il programma musicale comprende tre opere di grande valore storico e artistico: String Quartet n. 1 di Erwin Schulhoff, compositore boemo di origine ebraica, morto nel campo di concentramento di Wülzburg; String Quartet n. 3 di Viktor Ullmann, composto a Terezín poco prima della deportazione ad Auschwitz, dove fu assassinato nel 1944; Quartetto per archi n. 3 in fa maggiore, op. 73 di Dmitrij D. Shostakovich, opera emblematica del dramma e delle contraddizioni dell’Europa del Novecento, segnata dalle ferite della guerra e dell’oppressione politica.

L’esecuzione è affidata al Doré Quartet, formato da Ilaria Taioli e Samuele Di Gioia ai violini, Salvatore Emanuel Borrelli alla viola e Caterina Vannoni al violoncello. Il quartetto prende il nome dall’artista Gustave Doré e nasce nel 2021, distinguendosi rapidamente per maturità interpretativa, rigore stilistico e profondità espressiva. L’ensemble si è perfezionato con il Quartetto di Cremona presso l’Accademia Stauffer e alla Nederlandse StrijkKwartet Academie di Utrecht sotto la guida di Marc Danel (Quatuor Danel). Il Doré Quartet si è esibito per importanti istituzioni musicali quali la Società del Quartetto di Milano, il Bologna Festival, Mantova Musica, la Società Filarmonica di Trento e in prestigiosi festival internazionali nei Paesi Bassi, Germania, Belgio, Austria, Spagna e Italia. È stato inoltre selezionato per progetti di alto profilo come Musethica, l’Orlando European Summer Course for Chamber Music e il Virtuoso & Belcanto Festival di Lucca. Premiato in numerosi concorsi internazionali e finalista del Concorso AMUR per i nuovi talenti 2024, il Doré Quartet fa parte della rete de “Le Dimore del Quartetto” ed è beneficiario di prestigiose borse di studio e riconoscimenti, tra cui il comodato d’uso di strumenti storici della Fondazione Pro Canale.

Con questo concerto, l’Associazione Amici della Musica di Campobasso rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura musicale attenta alla storia, alla memoria e al valore etico dell’arte, offrendo al pubblico non solo un evento concertistico di alto livello, ma anche un momento di profonda riflessione collettiva.

Biglietti:

Intero € 12,00 – Ridotto € 6,00