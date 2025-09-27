Ho visto Maradona! Il 16 novembre Peppe Iodice arriva all’auditorium di Isernia con il suo spettacolo

Peppe Iodice arriva in Molise con il suo fortunatissimo spettacolo “Ho visto Maradona!”. Il popolare attore e comico napoletano il prossimo 16

novembre sarà all’Auditorium di Isernia. I biglietti saranno in prevendita dalle 14 di oggi su Ciaotickets e nei punti vendita abituali. Cosa accadrebbe se Peppe Iodice per un giorno si trovasse a contatto con l’aldilà? Cosa racconterebbe Peppe di ritorno dal luogo dove ci sono tutte le verità che forse non vediamo, o non vogliamo vedere? Questo è l’incipit dello spettacolo.

Grazie ad una serie di incontri soprannaturali, uno su tutti quello con il pibe de oro, patrono laico della città di Napoli, Iodice ci rivela tutto ciò che ha visto, capito, scoperto, tutti gli incontri che ha fatto e che gli hanno aperto finalmente gli occhi. Un gioco narrativo che permette al comico napoletano di essere ancora più libero, sincero, autentico, un meccanismo che innesca il talento di Iodice con una visione del mondo priva di ogni freno e convenzione. Intorno a lui gli amici di sempre, ma anche ospiti indesiderati che si erano riuniti per l’ultimo saluto e che invece si trovano di fronte un Peppe Iodice più vivo che mai, pronto a scatenarsi e a divertire ancora una volta i suoi tantissimi fans.