Heathrow, fonti polizia: “Episodio di isteria di massa”

(Adnkronos) – Quanto accaduto all'aeroporto di Heathrow può essere considerato un evento di "isteria di massa". A dichiararlo è stata una fonte della polizia londinese alla Bbc. Non sono stati rinvenuti materiali pericolosi, venti persone sono state visitate dai paramedici sul posto e tutte tranne una sono state dimesse. Una persona è stata trasportata in ospedale e le squadre di specialisti intervenute in emergenza hanno sospeso l'operazione. L'incidente, secondo la fonte citata dall'emittente, potrebbe essersi "propagato a macchia d'olio". Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. La Polizia Metropolitana ha assicurato che "non è stata trovata alcuna traccia di sostanza nociva" in seguito alle segnalazioni di "un potenziale incidente con materiali pericolosi all'aeroporto di Heathrow". La polizia è stata chiamata al Terminal 4 dell'aeroporto alle 16:56 e agenti specializzati sono intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Londra e al Servizio Ambulanze di Londra. I servizi di emergenza hanno condotto un'accurata perquisizione dell'area. "Circa venti persone sono state assistite, nessuna delle quali è stata ritenuta in pericolo di vita o con conseguenze fatali". Il Terminal 4 dell'aeroporto è stato evacuato, chiuso e in seguito riaperto. A renderlo noto è stato lo stesso scalo: "Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio causato, la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi è la nostra priorità assoluta. "Invitiamo i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea per le ultime informazioni sui voli di questa sera e i nostri colleghi saranno a disposizione fino a notte fonda per assistervi". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)