Hamas diffonde video degli ostaggi Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana

(Adnkronos) –

Hamas ha diffuso un video con gli ostaggi israeliani Elkana Bohbot e Yosef-Haim Ohana, entrambi rapiti al Festival Nova nel deserto del Negev il 7 ottobre del 2023. Elkana Bohbot, 35 anni, è un cittadino israeliano-colombiano: nel video del suo rapimento si vede che viene picchiato prima di essere portato a Gaza. Invece Yosef-Haim Ohana, 24 anni, è stato rapito insieme a un amico, mentre cercava di prestare soccorso ai partecipanti rimasti feriti durante l'attacco. Il video, che dura poco più di tre minuti e di cui non è possibile verificare la data esatta di registrazione, mostra i due uomini seduti per terra che parlano in ebraico con un ostaggio che successivamente è stato liberato. Gli chiedono di raccontare pubblicamente l'esperienza vissuta in prigionia in modo da accelerare il loro rilascio. Il mese scorso l'ostaggio liberato ha rivelato a N12 che Elkana Bohbot, che soffre di asma, ha sviluppato una grave malattia della pelle per le condizioni in cui è trattenuto. Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, in merito alla ripresa dei raid israeliani nella Striscia di Gaza, ha dichiarato che "la guerra potrebbe finire domani, con la liberazione degli ostaggi". "La smilitarizzazione di Gaza e il ritiro delle forze armate di Hamas e della Jihad islamica da lì sono condizioni essenziali", ha continuato Sa'ar, sottolineando che per Israele la guerra "non è un'ideologia" e che gli israeliani sarebbero "felici di raggiungere i nostri obiettivi per via diplomatica. Ma se non è possibile, non abbiamo altra scelta che proseguire con lo sforzo militare. Non raggiungere i nostri obiettivi avrebbe conseguenze terribili per Israele, per la nostra sicurezza e per l’intera regione". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)