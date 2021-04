Guida agli Extravergini 2021 Slow Food: i migliori oli prodotti in MOLISE

È stata appena pubblicata da Slow Food la “Guida agli Extravergini 2021” con

l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla qualità degli oli prodotti in Italia e soprattutto

quelli con il contrassegno dei “Presìdi”.



Il Presidio Slow Food dell’olio extravergine italiano è una testimonianza del fatto

che l’olivicoltura basata su oliveti secolari di cultivar locali e portata avanti con

tecniche produttive sostenibili è fortemente a rischio.



Attraverso il contrassegno dei Presìdi e l’etichetta narrante, ovvero una descrizione

dettagliata del processo che rende peculiari e inconfondibili certe produzioni, si vuole

richiamare l’attenzione sulla qualità degli oli presenti nella guida.



Da nord a sud, in Italia sono stati recensiti diversi oli riconosciuti come Presidio Slow

Food dell’olio extravergine italiano e per i Molise sono stati considerati meritevoli di

ricevere questo riconoscimento:



Adamo Radatti Gentile di Larino

Colonia Julia Aurina – Colonia Julia Venafrana

Giorgio Tamaro Colle D’Angiò Rumignana – Biologico

Luca Del Prete Aurum Venafri

Trespaldum Gentile di Mafalda



Quest’anno tra le 37 Chiocciole, il simbolo che indica le aziende che si distinguono per

la loro totale coerenza con la filosofia Slow Food, è stato premiato: Giorgio Tamaro di

Termoli, la cui azienda si trova in agro di Colletorto.



A Giorgio Tamaro col suo “Colle D’Angiò Rumignana” e all’Azienda Trespaldum con la

“Gentile di Mafalda” va anche il prestigioso riconoscimento “Olio Slow” che viene attribuito all’extravergine che si è distinto per particolari pregi dal punto di vista

organolettico, perché ben rispecchia territorio e cultivar e perché ottenuto con pratiche

agronomiche sostenibili”.



Condotta Slow Food Termoli