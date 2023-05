“Guardiamoci la pelle”/Giornata di prevenzione dermatologica, nell’ambito delle iniziative del Trofeo San Nicandro

Anche quest’anno la Fondazione Neuromed è partner del Trofeo San Nicandro – Città di Venafro.



Ne condivide non solo le finalità sportive, compreso tutto quello che lo sport significa in termini

sociali e di prevenzione, ma anche la promozione dei concetti legati alla ricerca scientifica.

Per il 2023, oltre alla gara podistica, l’Atletica Venafro ha inteso promuovere insieme alla

Fondazione, la LILT e l’Istituto Omnicomprensivo ‘A. Giordano’ di Venafro, un incontro con gli

studenti teso alla promozione della corretta prevenzione delle malattie che colpiscono la pelle.

Il meeting si terrà martedì 30 maggio, dalle ore 10.00, presso il Parco Tecnologico dell’IRCCS

Neuromed, in via dell’Elettronica, Pozzilli, e vedrà la presenza del Presidente dell’Ordine dei

Medici e degli Odontoiatri della provincia di Isernia, Fernando Crudele, del Dirigente scolastico

dell’Istituto ‘A. Giordano’, Marcellino D’Ambrosa, e dei dermatologi Neuromed.



Il dottor Riccardo Acri, Responsabile scientifico del Centro di Dermatologia dell’IRCCS

Neuromed, esporrà insieme ai dottori Maria Ferrillo, Vincenzo Desiato, Anna Perrotta, Ortensio

Letizia, le buone pratiche per una corretta prevenzione contro il melanoma, illustrando ai giovani come prendersi cura della propria pelle.



Massimiliano Terracciano, Presidente dell’Atletica Venafro, presenterà il primo Trofeo A.

Giordano, una gara non competitiva di tre km che si terrà il 10 giugno alle ore 17.30 e alla

quale prenderanno parte studenti e ricercatori.



“Siamo alle porte dell’estate – dice Mario Pietracupa, Presidente della Fondazione Neuromed – e

abbiamo deciso di predisporre un incontro, collaterale alla gara podistica, con gli studenti

dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Giordano’ di Venafro e che offra utili informazioni nell’ambito della prevenzione dei tumori della pelle come il melanoma. Il Centro ricerche Neuromed di Pozzilli accoglierà gli studenti che avranno un confronto diretto con gli specialisti dermatologi dell’IRCCS per approfondire tutte le tematiche legate al mantenimento della salute della nostra pelle. Vi sarà, infine, la possibilità per i maggiorenni di avere un consulto gratuito con i suddetti specialisti”.