Grande successo per il Concerto inaugurale dell’Anno Accademico 2025–26 delConservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso

Un teatro Savoia gremitissimo come non mai e lunghi applausi hanno salutato la
serata inaugurale dell’Anno Accademico 2025–26 del Conservatorio Lorenzo Perosi,
che ha visto protagonista l’Orchestra del Conservatorio sotto la direzione del Maestro
Lorenzo Castriota Skanderbeg.
Il programma, di grande prestigio e valore simbolico, ha proposto l’Academic
Festival Overture op. 80 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 5 op. 67 di Ludwig van
Beethoven, offrendo al pubblico un percorso musicale capace di coniugare solennità
accademica, energia interpretativa e profonda intensità espressiva.
La serata, presenziata dal Direttore il Maestro Ferdinando Muttillo e dalla Presidente
Rita D’Addona, ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico con la
presenza dei rappresentanti delle maggiori istituzioni politiche, religiose e civili del
territorio, le quali hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione la vicinanza e
il sostegno al Conservatorio e alla sua missione formativa e culturale.
Al termine dell’esecuzione, il pubblico ha tributato calorosi e prolungati applausi agli
studenti dell’Orchestra del Conservatorio “Perosi”, riconoscendo l’elevato livello
artistico raggiunto e l’impegno profuso in un appuntamento di particolare rilievo per
la vita accademica e culturale della città.
Il concerto inaugurale si conferma, così come da tradizione, un momento centrale e
altamente rappresentativo dell’identità del Conservatorio Perosi, capace di coniugare
alta formazione musicale, valorizzazione dei giovani talenti e dialogo con le
istituzioni e la comunità.
