Grande successo per il Concerto inaugurale dell’Anno Accademico 2025–26 delConservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso

Un teatro Savoia gremitissimo come non mai e lunghi applausi hanno salutato la

serata inaugurale dell’Anno Accademico 2025–26 del Conservatorio Lorenzo Perosi,

che ha visto protagonista l’Orchestra del Conservatorio sotto la direzione del Maestro

Lorenzo Castriota Skanderbeg.

Il programma, di grande prestigio e valore simbolico, ha proposto l’Academic

Festival Overture op. 80 di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 5 op. 67 di Ludwig van

Beethoven, offrendo al pubblico un percorso musicale capace di coniugare solennità

accademica, energia interpretativa e profonda intensità espressiva.

La serata, presenziata dal Direttore il Maestro Ferdinando Muttillo e dalla Presidente

Rita D’Addona, ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico con la

presenza dei rappresentanti delle maggiori istituzioni politiche, religiose e civili del

territorio, le quali hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione la vicinanza e

il sostegno al Conservatorio e alla sua missione formativa e culturale.

Al termine dell’esecuzione, il pubblico ha tributato calorosi e prolungati applausi agli

studenti dell’Orchestra del Conservatorio “Perosi”, riconoscendo l’elevato livello

artistico raggiunto e l’impegno profuso in un appuntamento di particolare rilievo per

la vita accademica e culturale della città.

Il concerto inaugurale si conferma, così come da tradizione, un momento centrale e

altamente rappresentativo dell’identità del Conservatorio Perosi, capace di coniugare

alta formazione musicale, valorizzazione dei giovani talenti e dialogo con le

istituzioni e la comunità.