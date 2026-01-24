“GRA83”: Cortometraggio molisano su piattaforma internazionale

GRA83 è un cortometraggio scritto e interpretato da Antonio Fumarola, autore molisano, nato e cresciuto in Molise. Il film nasce da un testo personale e si sviluppa come una riflessione intima sull’identità e sulla difficoltà di definirsi in un’unica parola.

Attraverso una narrazione essenziale, costruita su immagini quotidiane e un audio interiore, GRA83 accompagna lo spettatore in uno spazio di ascolto, più che di spiegazione, lasciando aperta la possibilità di riconoscersi senza dover scegliere una definizione precisa.

Con una durata breve ma densa, il cortometraggio evita una struttura narrativa tradizionale e sceglie un linguaggio diretto e minimale, fatto di ritmo, silenzi e presenza. Attualmente GRA83 è disponibile su Shortverse, piattaforma internazionale dedicata al cortometraggio d’autore, con sede negli Stati Uniti, che ospita opere indipendenti provenienti da tutto il mondo.

Per chi desidera approfondire il percorso del film, le informazioni e i dettagli sono consultabili all’interno dei principali database cinematografici internazionali, come IMDb, TMDB e MUBI.

Dichiarazione dell’autore: “Quando tutto diventa televisione, la vera rivoluzione è lo spazio vuoto. Il silenzio. La lentezza. Non vincerà chi produce più video. Vincerà chi riesce ancora a creare spazi di quiete dentro il rumore. Non chi sa tenere lo sguardo incollato, ma chi sa farlo tornare dentro.”